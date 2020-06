Edyta Bartosiewicz przyzwyczaiła swoich wielbicieli do tego, że uwielbia eksperymentować z wizerunkiem. Zaczynała jako skromna brunetka z grzywką, ale szybko polubiła zmiany fryzury. Mogliśmy ją podziwiać w krótkich włosach, które ścięła do teledysku piosenki ''Tatuaż'', ale to nie wszystko. Piosenkarka nigdy nie bała się kolorów - miała już rude, jasne, a nawet niebieskie włosy. Ścinała je, farbowała i kręciła. Niedawno po raz kolejny przeszła metamorfozę. Na co zdecydowała się tym razem?

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy nie boją się eksperymentów z fryzurą

Edyta Bartosiewicz zmieniła fryzurę

Edyta Bartosiewicz uchodzi za ikonę polskiej muzyki. Chociaż zaczynała jeszcze w latach osiemdziesiątych, wciąż jest obecna w show-biznesie. Jej piosenki zapisały się złotymi zgłoskami w historię polskiej muzyki rockowej. Nie sposób nie wspomnieć o takich przebojach jak ''Ostatni'', ''Sen'' czy ''Jenny''. Piosenkarka od zawsze zaskakiwała wizerunkiem i była wierną miłośniczką odważnych cięć. Tym razem postawiła na bardziej klasyczne rozwiązanie, a fryzurą nawiązała do początków swojej kariery. W odmienionej wersji zaprezentowała się na Instagramie.

Army girl. Nowy fryz. Pozdrawiam - napisała pod zdjęciem.

Artystka zdecydowała się na dłuższą, nieregularną grzywkę i mocno wycieniowane włosy w brązowym odcieniu. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci zachwycili się odmienionym wizerunkiem i zauważyli, że w nowej fryzurze gwiazda wygląda bardzo promiennie.

Pasuje idealnie. Zazdroszczę tak młodzieńczego wyglądu.

Jesteś taka piękna!

Rewelacja - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że gwiazda wygląda tak, jak wtedy, gdy stawiała pierwsze kroki na polskiej scenie muzycznej.