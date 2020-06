W lipcu 2019 roku Marina Łuczenko obchodziła okrągłe, trzydzieste urodziny. Z tej okazji Wojciech Szczęsny zorganizował jej niezapomniane przyjęcie. I to nie byle jakie! Piosenkarka świętowała ten wyjątkowy dzień w pięknych okolicznościach przyrody. Impreza urodzinowa odbyła się na Lazurowym Wybrzeżu w Cannes. Marina chętnie wraca pamięcią do tego wydarzenia. Niedawno zdradziła, że nie wszystko poszło po jej myśli.

Marina Łuczenko wspomina trzydzieste urodziny

Wojciech Szczęsny wybrał dla żony wyjątkowe miejsce na świętowanie urodzin. Nie zabrakło prezentów, balonów i oczywiście tortu. Jedną z atrakcji był występ solenizantki. Wśród gości pojawiła się między innymi Anna Lewandowska i Patrycja Kazadi. Ta druga przyleciała do Cannes specjalnie po to, by wziąć udział w przyjęciu przyjaciółki. Marina często wspomina to wydarzenie i publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Niedawno znów wybrała się w sentymentalną podróż, a na InstaStories udostępniła niepublikowane dotąd nagrania z tego wyjątkowego wieczoru.

Urodziny Mariny screen z Instagram @marina_official

W tle filmu wybrzmiewa utwór ''Nothing breaks like a heart'' z repertuaru Miley Cyrus. Niestety tematyka piosenki nijak miała się do radosnego wydarzenia. Piosenkarka postanowiła odnieść się do tej sytuacji.

Nie pytajcie, czemu wybrali akurat ten kawałek. Francuzi niestety słabo z angielskim, ja już nie chciałam się denerwować i coś zmieniać… - wytłumaczyła.

Urodziny Mariny screen z Instagram @marina_official

Mimo małej wpadki Marina bardzo ciepło wspomina to wydarzenie. Na filmie widać, że było bardzo luksusowo, a Wojciech zadbał o każdy szczegół. Cóż, czego się nie robi dla ukochanej żony.