W połowie stycznia Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się ich córka, której nadali imię Pola. Młodzi rodzice zdecydowali, że będą udostępniać na Instagramie jej wizerunek, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak dziewczynka wygląda. Ku radości fanów celebryci chętnie chwalą się, jak mija im wspólnie czas oraz dzielą się z obserwatorami na Instagramie urokami rodzicielstwa.

Zobacz wideo Jan Dąbrowski o Poli

Sylwia Przybysz pochwaliła się prezentem od teścia

Tym razem Sysia pokazała prezent, jaki otrzymała od taty Jana Dąbrowskiego. Mężczyzna namalował dla nich obraz. Jest czarno-biały i przedstawia ukochaną youtubera z Polą. Dziewczynka, którą mama trzyma, radośnie się uśmiecha i patrzy się na wprost. Sylwia za to jest przedstawiona z boku.

Muszę się Wam pochwalić! Taki piękny obraz namalował mój wspaniały teść - napisała youtuberka.

Musimy przyznać, że tata Jasia ma talent. Obraz jest bardzo dobrze namalowany. Nic więc dziwnego, że internauci zostawili wiele komplementów:

Jakie piękne.

Cudo.

O jeju, ale talent.

W komentarzach niektórzy zwrócili także uwagę na to, że Sylwia nazwała tatę Jana teściem. Zakochani do tej pory publicznie nie mówili o tym, że wzięli ślub. Jedyna wzmianka pochodzi z początku roku, kiedy pojawiła się na świecie Pola. Fanka dopytywała wtedy, kiedy zamierzają się pobrać. Sysia odpisała tajemniczo, że już niedługo. Być może faktycznie planowali uroczystość, ale plany mogła im zepsuć zaistniała sytuacja i narzucone przez rząd obostrzenia. Co więcej, myślimy, że zakochani na pewno pochwaliliby się tym pięknym wydarzeniem ze swoimi obserwatorami. A Wy co o tym myślicie?