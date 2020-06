Dawid Narożny zostanie ojcem? Wokalista nie zaprzecza i podsyca ciekawość fanów. ''W każdej plotce jest ziarenko prawdy''. [TYLKO U NAS]

W ostatnim czasie Dawid Narożny nie miał powodów do radości. Rozpadło się jego małżeństwo z Magdą, z którą dzielił życie prywatne, a także zawodowe. Niestety w tym obszarze również nie miał szczęścia. Z początkiem roku Magda wydała oficjalne oświadczenie, w którym napisała, że mężczyzna został odsunięty z zespołu ''Piękni i młodzi''. Wywołało to żywą dyskusję, która przez pewien czas toczyła się w mediach. Byli małżonkowie przerzucali się oskarżeniami, a to wszystko działo się na oczach fanów. Wygląda na to, że Narożny wreszcie odnalazł spokój, a sprawy prywatne powoli zaczynają się układać.

Dawid Narożny zostanie ojcem?

Niedawno córka Dawida, Gabrysia, miała pierwszą komunię świętą. Były wokalista zespołu ''Piękni i młodzi'' opublikował rodzinne zdjęcie z uroczystości. Nie zabrakło na nim również jego partnerki, Joanny. Kobieta ubrana jest w pomarańczowy kombinezon i trzyma się za brzuch, co sugerowałoby, że spodziewa się dziecka. Pikanterii dodał również wymowny podpis, którym Dawid opatrzył zdjęcie.

Komunia Święta to wielka szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka… Możecie mi uwierzyć, że na tym zdjęciu wbrew pozorom jest więcej osób niż mogłoby się wydawać - napisał.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów, którzy szybko podchwycili, że rodzina Dawida wkrótce się powiększy. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo gratulacji zarówno dla Dawida, jak i Joanny.

Gratulacje! Który to miesiąc?

Gratulacje! Brzuszek pani Joanny już coraz większy.

Hej, czy ja czytam między wierszami? Czy będzie dzidzia? Gratuluję i życzę dużo zdrowia - czytamy w komentarzach.

Skontaktowaliśmy się z Dawidem, by potwierdził przypuszczania, które wzbudziły wielkie zainteresowanie zarówno mediów, jak i internautów. Wokalista był bardzo tajemniczy i nie odpowiedział na nasze pytanie wprost.

Posypały się różne komentarze, nie można wierzyć plotkom. Aczkolwiek w każdej ploteczce jest ziarenko prawdy. Tak bym to skomentował - wyznał.

Faktycznie, plotkom nie można wierzyć, ale Plotkowi wierzyć warto. Wszystko wskazuje na to, że Dawid nie chce zdradzać jeszcze szczegółów, a powoli dawkuje emocje i podsyca naszą ciekawość. Mamy nadzieję, że wkrótce się otworzy i zdradzi więcej szczegółów.