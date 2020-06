Kasia Tusk stworzyła dla córki domową czytelnię w łóżku. Internauci zauważyli na zdjęciu nieproszonego gościa

Kasia Tusk ponad rok temu została mamą, jednak konsekwentnie unikała zainteresowania mediów i nie publikowała zdjęć córki. Długi czas ukrywała fakt, że jest w ciąży i ukrywała brzuch pod luźnymi ubraniami. Wygląda na to, że blogerka zmieniła nieco nastawienie, bo coraz częściej chwali się rodzinnymi ujęciami.

Kasia Tusk pokazała, jak spędza poranek z córką

Mimo że życiem Kasi Tusk interesuje się mnóstwo osób, blogerka unika wywiadów i rzadko wypowiada się na tematy prywatne. Córka premiera skupia się na rodzinie i od świateł reflektorów woli domowe pielesze. Chroni swoją rodzinę przed błyskiem fleszy i do tej pory nie ujawniła wizerunku córki. Chociaż jest aktywna w mediach społecznościowych, a także na swoim blogu Make Life Easier, to niewiele możemy dowiedzieć się o jej rodzinie. Tym razem Kasia uchyliła rąbka tajemnicy i na Instagramie opublikowała urocze zdjęcie z córeczką. Nie zdarza się to często.

Na zdjęciu widzimy Kasię i jej córkę. Obie leżą w łóżku i spędzają czas na czytaniu. To zresztą nie pierwszy raz. Niedawno pisaliśmy o tym, że blogerka czyta córce angielskie książki. Kasia ma na sobie jasny szlafrok, a dziewczynka ubrana jest w różowy, lniany komplet zapinany na guziki.

Czytelnia Makelifeeasier. Taki właśnie był ten zimny maj. Nim skończę dla Was nowy wpis, możecie jeszcze zajrzeć na blog i zobaczyć wyjątkowo długie podsumowanie miesiąca z Waszego ulubionego cyklu - napisała pod zdjęciem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje wielbicieli. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili fakt, że Kasia dba o edukację córeczki i już od najmłodszych lat czyta jej książki.

Jaki piękny obrazek.

Piękna niedziela.

Słodziutkie zdjęcie - czytamy w komentarzach.

Czujni obserwatorzy zauważyli również pieska, który widoczny jest w dolnym rogu zdjęcia.

Najlepsza jest psinka, która też chciała załapać się na czytanie.

Chyba na zdjęcie. Porti ma niesamowite parcie na szkło - odpowiedziała Kasia.

Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne urocze zdjęcia Kasi z córką, a także z pieskiem.