Blanka i Baron pochwalili się identycznymi stylizacjami. Zakochani pozują w windzie i czule się obejmują

Blanka i Baron są bez wątpienia jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Co chwilę w mediach pojawiają się kolejne rewelacje dotyczące ich życia. Początkowo ukrywali swój związek przed światem i nie pojawiali się razem publicznie. Dopiero niedawno oficjalnie poinformowali, że są razem. Od tamtej pory wszystkie oczy skupione są na nich. Okazuje się, że zakochani mają mnóstwo wspólnych pasji, a jedną z nich jest moda. Teraz ubrali się tak samo. Jak wyszło?

Blanka i Baron pozują w takich samych stylizacjach

Odkąd Blanka Lipińska oficjalnie potwierdziła związek z Baronem, na jej InstaStories regularnie pojawiają się szczegóły dotyczące ich wspólnego życia. Wszystko wskazuje na to, że ich miłość rozkwitła, a zakochani spędzają ze sobą mnóstwo czasu. Mogliśmy podziwiać ich wspólne śniadanie,wypad na zakupy do ekskluzywnego butiku, a także romantyczną kolację. Tym razem pisarka powieści erotycznych pochwaliła się ich identycznymi stylizacjami. To zresztą nie pierwszy raz, gdy zakochani wybrali takie same stroje. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Celebrytka opublikowała na InstStories zdjęcie z windy. Towarzyszył jej ukochany, ale cała uwaga skupiła się na tym, że wybrali bliźniacze stylizacje. Zarówno Blanka, jak i Baron mieli na sobie kraciaste koszule. Ona zdecydowała się na czerwień pomieszaną z bielą i czernią, on z kolei poszedł w błękit, czerń i oliwkę. Jednak to nie wszystko. Oboje nałożyli jasne dżinsy z dziurami. Blanka opatrzyła zdjęcia krótkim podpisem.

Można chodzić w takich samych spodniach? Można - napisała.

Ciekawe, czym Blanka i Baron jeszcze nas zaskoczą?