"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kolejna uczestniczka jest szczęśliwie zakochana

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z najpopularniejszych programów emitowanych na TVN7. Eksperci wybierają uczestników, których później łączą w pary. Poznają się oni jednak dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego i mają miesiąc na to, by się poznać oraz zdecydować, czy chcą dalej być małżeństwem. Do tej pory powstały cztery edycje, które stworzyły cztery szczęśliwe małżeństwa. Reszcie nie udało się znaleźć szczęścia w show, ale prywatnie układają swoje życie uczuciowe.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna znalazła miłość

Kilkoro uczestników ze wszystkich sezonów zaprzyjaźniło się. Chętnie pokazują na Instagramie, jak spędzają razem czas. Wspierają się oraz świętują wspólnie urodziny czy inne ważne okazje. Starają się także szukać miłości. Ukochanym pochwaliła się już Ania z drugiej edycji i Agata z trzeciej. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do Martyny, która w trzeciej edycji została złączona z Przemkiem. Ten od samego początku jej się nie podobał i nie ukrywała, że nie chce z nim układać życia. Uczestniczka udostępniła na Instagramie zdjęcie z tajemniczym mężczyzną.

Nie zdradziła jednak szczegółów i dodała jedynie emotkę w kształcie serca. Internauci przeprowadzili śledztwo i ich zdaniem to uczestnik pierwszej edycji:

Widzę ogromne podobieństwo do Marcina Wichrowskiego.

O, ucho Marina. No i w tej koszuli również występuje na swoim profilu. Można było się tego spodziewać. Szczęścia!

Przecież to ewidentnie Marcin, dobrze widzę? Dużo miłości - piszą.

Martyna ze 'Ślubu...' jest zakochana Instagram.com/ lankija_

Choć Martyna nie odniosła się do tych teorii, to naszym zdaniem nie jest to Marcin. Przypomnijmy, że uczestnik był łączony już z wieloma innymi uczestniczkami programu, w tym ostatnio z Asią z najnowszej edycji. Życzymy szczęścia!