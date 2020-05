Natalia Siwiec znowu zaatakowana na Instagramie za reklamę pasty do zębów

Natalia Siwiec jest bardzo aktywna na Instagramie, a jej profil śledzi ponad milion użytkowników. Dzięki temu firmy chętnie nawiązują z nią współpracę. Modelka reklamuje m.in. ubrania i kolorowe kosmetyki. Tym razem jednak przyszła pora na pastę do zębów, co nie spodobało się jej fankom. Nie uwierzyły, że to właśnie dzięki niej celebrytka ma śnieżnobiały odcień i przypomniały Natalii, że niedawno zakładała licówki. Doszło do wymiany zdań.

Natalia Siwiec skrytykowana

Celebrytka dodała zdjęcie, na którym jej uśmiech jest idealny. Zapewnia, że taki efekt pomaga jej osiągnąć konkretna pasta do zębów. Pod spodem pojawiło się wiele komentarzy. Oto przykłady:

Osoba z licówkami wkręca coś o wybielaniu.

Wcześniej licówki były robione... Byle kasa się zgadzała. I jak tu wierzyć w coś, co nasze gwiazdy reklamują?

Fajnie się gada, jak się ma koronki na zębach - piszą internautki.

Natalia odpisywała na te komentarze i odgryzała się fankom. Wszystkie jej odpowiedzi brzmią podobnie:

No tak... Licówek się nie myje - ironizuje Siwiec.

Natalia Siwiec to niejedyna gwiazda, która jest krytykowana przez użytkowniczki Instagrama. Równie często spotyka to m.in. Annę Wendzikowską. Jakiś czas temu reklamowała pralkę i zdradziła, że jej córka ma aż 25 sukienek dla jednej lalki. Internautka zwróciła jej uwagę na to, czy to normalne, że kupiła ich aż tyle. Odpisała dosadnie, o czym przeczytacie TUTAJ. Także Małgorzata Rozenek nieraz się już tłumaczyła. Niektórzy zarzucają jej, że reklamuje bardzo drogie produkty, na które nie stać wielu Polaków.