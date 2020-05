Monika Miller stała się sławna po tym, jak jej dziadek, Leszek Miller, udostępnił zdjęcie wnuczki na Twitterze. Show-biznes przyjął ją z otwartymi rękami, a media zaczęły interesować się jej życiem. Dziewczyna pojawiła się nawet w 10. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie partnerował jej Jan Kliment. Choć nie wygrali, to w pamięci fanów zapisał się przede wszystkim jej walc z dziadkiem. Do tej pory 25-latka budzi zainteresowanie wśród internautów. Tym razem pochwaliła się na Instagramie swoją metamorfozą.

Monika Miller zmieniła fryzurę

Miller ma bardzo wyrazisty wizerunek. Jej ciało pokrywają liczne tatuaże, uwielbia piercing. Często też eksperymentuje z fryzurami, ale od jakiegoś czasu była wierna jasnym włosom. Teraz jednak, kiedy można już korzystać z usług fachowców, zdecydowała się na zmianę. Tym razem zdecydowała się na ciemny kolor. Fanom bardzo podoba się ta zmiana i na Instagramie pod zdjęciem Moniki zostawili wiele ciepłych słów:

O rany, nie poznałam. Przepiękna!

To tylko moja opinia, ale w takich ci ładniej.

Petarda - komplementują.

Monika Miller - problemy w przeszłości

Monika Miller często też opowiada o problemach, z którymi borykała się w przeszłości. Jako nastolatka była pulchniejsza i przez to wyśmiewana przez rówieśników, przez co doszło u niej do zaburzeń odżywiania. W pokonaniu choroby pomogła jej nowa miłość. Chętnie poprawia urodę. Przyznała się m.in. do tego, że rozpuściła pozostałości tłuszczu za pomocą lipolizy iniekcyjnej oraz zdecydowała się na wypełniacze w policzkach. Ma wiele pasji, wśród nich jest np. wykonywanie oryginalnych makijaży oraz muzyka. Jakiś czas temu nagrała piosenkę "W bezruchu". Występuje pod pseudonimem MONAMI.