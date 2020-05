W ostatnim czasie jedną z najgłośniejszych akcji pomocy służbie medycznej stało się #hot16challenge2. Włączyły się w nią nie tylko gwiazdy (takie jak np. Małgorzata Kożuchowska czy Beata Kozidrak) lecz także politycy. Najgłośniejsze wykonanie należy bez wątpienia do Andrzeja Dudy. Prezydent wykorzystał w swoim utworze słowa "ostry cień mgły", które stały się niezwykle popularne. Niektórzy żartują z nich bez skrępowania.

Natalia Schroeder nawiązuje do słów Andrzeja Dudy

Natalia Szroeder dołączyła do tego grona. Na swoim Instagramie dodała zdjęcie, na którym widać tylko jej twarz. Na policzku znalazła się smuga cienia.

Czy to ten sławetny ostry cień mgły? - zapytał jeden z internautów.

Na co piosenkarka odpisała, nie powstrzymując się od żartów:

Szukam go od tygodnia, ale to chyba wciąż nie to.

Hot16Challenge2

Natalia Szroeder także wzięła udział w wyzwaniu #hot16challenge. Film nagrała u siebie w mieszkaniu, a dokładniej w kuchni. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak mieszkają razem z Quebonafide, który nagrywał ukochaną telefonem. Wnętrza są urządzone stylowo, a centralne miejsce zajmuje sporych rozmiarów wyspa. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Raper także włączył się w akcję. On za to nagrał numer razem z Taco Hemingway'em. Nawiązali w nim m.in. do Filipa Chajzera i jego żałosnego zachowania w "Dzień Dobry TVN", kiedy to udawał atak paniki. Panowie nominowali m.in. Dawida Podsiadło, który przyjął zaproszenie do zabawy.