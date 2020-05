Aleksandra Żebrowska oczekuje narodzin trzeciego dziecka. Odkąd celebrytka pochwaliła się, że wkrótce jej rodzina się powiększy, wszystkie oczy skierowane są na nią. Niedawno Ola opublikowała zdjęcie brzucha i opatrzyła je zabawnym podpisem.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Żebrowski na szalonej randce z żoną

Ola Żebrowska ocenia swój wygląd w ciąży

Aleksandra i Michał Żebrowscy są rodzicami dziesięcioletniego Franciszka i siedmioletniego Henryka. Już wkrótce do tej wesołej gromadki dołączy kolejny członek rodziny. Ola jest w drugim trymestrze, a jej brzuch rośnie z dnia na dzień. Żona aktora nie traci poczucia humoru i regularnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Dzięki temu wielbiciele pozostają z nią w stałym kontakcie i mogą zobaczyć, jak wygląda jak codzienne życie. Ostatnio Ola pochwaliła się ciążowymi krągłościami na Instagramie. Na ujęciu widzimy jedynie brzuch, ale Żebrowska szybko wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się na tak nietypowy kadr.

Są takie dni, kiedy brzuch prezentuje się lepiej niż twarz - zażartowała pod zdjęciem.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych słów zarówno od anonimowych obserwatorów, jak i od gwiazd. Post skomentowały między innymi Paulina Krupińska, Agnieszka Dygant, a także Agata Rubik. Ta ostatnia również pozwoliła sobie na niewybredny żart:

Dzisiaj w moim przypadku nie wiem, co gorsze... - napisała.

Lepiej bym tego nie ujęła - dodała Dygant.

Wzruszający widok... Gratulacje, Olu. Niech maleństwo szczęśliwie przyjdzie na świat.

Ola często publikuje zdjęcia ciążowego brzucha i chociaż niektórzy internauci sceptycznie podchodzą do tych ujęć, to żona Żebrowskiego zupełnie się tym nie przejmuje. Wielokrotnie pokazała, że ma do siebie dużo dystansu.