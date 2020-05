Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek od lat tworzą szczęśliwe małżeństwo, a już niedługo na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Niedawno przyszły tata opublikował archiwalne zdjęcie z wyjazdu do Rzymu i przy okazji przypomniał historię, która jest związana z tym wyjątkowym miejscem.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Majdan o synach Małgorzaty Rozenek: "Mają swojego tatę, ale nie miałem problemu z ich pokochaniem"

Radosław Majdan wspomina wyjazd do Rzymu

W 2019 roku Małgorzata i Radosław świętowali rocznicę ślubu w wyjątkowych okolicznościach. Małżonkowie polecieli do Rzymu i wybrali się również pod słynną Fontannę di Trevi. Zgodnie z tradycją wrzucili do niej monety, które według legendy mają zapewnić turystom powrót do wiecznego miasta. Okazuje się, że nie było to jedyne marzenie pary, bo owszem - chcieli tam powrócić, ale w powiększonym składzie. Bramkarz opublikował kilka archiwalnych zdjęć z wyjazdu na Instagramie.

Wspominaliśmy dzisiaj z Małgosią naszą ostatnią rocznicę i to, że wrzucając monety do fontanny, mieliśmy nadzieję tam wrócić, ale już w większym składzie... Dwa tygodnie później moja żona była już w ciąży. Jak tu nie wierzyć w legendy - napisał Radosław pod zdjęciem.

Z pewnością Małgosia i Radek mają wielki sentyment do Rzymu i będą wspominać tę podróż przez długie lata. Nic dziwnego - w końcu spełniło się ich największe marzenie o posiadaniu dziecka. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy zgodnie stwierdzili, że warto wierzyć w spełnienie marzeń. Nie zabrakło również głosu Małgosi.

To był magiczny wyjazd.

Życzenie i marzenie się spełniło, a teraz wszyscy w skupieniu czekamy na #dzidziuśmajdana.

Jesteście wyjątkowi. Nie da się Was nie lubić. Bije od Was tak pozytywna energia, która zaraża od samego patrzenia na Was - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że poród Małgosi zbliża się wielkimi krokami. Gwiazda co chwila publikuje zdjęcia z dużym, ciążowym brzuchem na Instagramie, a wielbiciele wraz z nią odliczają dni do rozwiązania.