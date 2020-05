Dokument Sylwestra Latkowskiego ''Nic się nie stało'' jest jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich dni. W filmie reżyser porusza temat przestępstw seksualnych na nieletnich w sopockiej Zatoce Sztuki i oskarża wielu celebrytów o to, że zataili prawdę na temat tego miejsca. Latkowski w debacie po emisji filmu zaapelował do gwiazd, by przestały ukrywać, co tak naprawdę działo się w klubie i ''powiedziały prawdę''. Większość z wymienionych w filmie osób wydało oświadczenie w tej sprawie. Dołączył do nich również Krzysztof Zanussi, którego nazwisko padło w debacie TVP tuż po emisji dokumentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska komentuje film Latkowskiego

Krzysztof Zanussi wydał oświadczenie

Dokument Latkowskiego odbił się szerokim echem w mediach. W filmie reżyser przywołał zeznania nastolatek, które opisywały molestowanie i gwałty w sopockim półświatku. Zarzucił również gwiazdom, że broniły Zatoki Sztuki, chociaż w tym miejscu dochodziło do łamania prawa. Wśród nich znaleźli się między innymi Kuba Wojewódzki, Blanka Lipińska, Natalia Siwiec, Borys Szyc, Adam Nergal Darski, Andrzej Chyra. Wszyscy odnieśli się do stawianych im zarzutów i stanowczo im zaprzeczyli. Podobnie zrobił reżyser, Krzysztof Zanussi, któremu Latkowski zarzucił wykorzystywanie seksualne nieletnich. W debacie po filmie Sylwester Latkowski wyznał, że udało mu się dotrzeć do nastolatka, z którym rzekomo Zanussi miał współżyć.

To nie może być tak, jak się udało Krzysztofowi Zanussiemu w 2005 r., który wybrnął ze sprawy Dworca Centralnego [...]. Mija 15 lat od tej sprawy i będzie to samo? - mówił Latkowski.

– Problem w tym, że dwójka chłopców została wywieziona z Warszawy, a jak wrócili, to już nic nie mówili. Jedną z najważniejszych spraw w sprawie pedofilii prowadził... komisariat policyjny. (...) Trafiłem do chłopca, który miał więcej niż 16 lat, z którego skorzystał Krzysztof Zanussi. Chłopiec miał 16 lat, więc to już nie była pedofilia – dodał.

Zanussi opublikował oświadczenie na Facebooku. Reżyser powiedział, że przywołanie jego nazwiska w kontekście dokumentu to krzywdzące oskarżenie.

Informuję, że w związku z fałszywymi oskarżeniami wobec mojej osoby sformułowanymi przez Sylwestra Latkowskiego, po emisji reportażu „Nic się nie stało” na antenie TVP 1 podejmę stosowne kroki prawne mające na celu ochronę moich dóbr osobistych i pociągnięcie do odpowiedzialności Sylwestra Latkowskiego. Przywołanie mojego nazwiska w kontekście spraw poruszanych przez Sylwestra Latkowskiego nie miało żadnych podstaw w stanie faktycznym i stanowiło pomówienie - czytamy w oświadczeniu.

To nie pierwszy przedstawiciel show-biznesu, który zapowiedział pozew przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu. Już wcześniej ogłosiły to inne gwiazdy, których wizerunek wykorzystano w filmie, m.in. Kuba Wojewódzki czy Radosław Majdan.