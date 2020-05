"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz w nowej fryzurze. Postawiła na modny kolor

Małgosia i Paweł Borysewicz poznali się na planie czwartej edycji formatu "Rolnik szuka żony". Zakochani jako nieliczni uczestnicy programu nie tylko stanęli na ślubnym kobiercu, ale doczekali się też pociechy - synka Rysia. Mimo że od emisji show minęło już trochę czasu, to Polacy nie zapomnieli o pięknej i rezolutnej rolniczce. Małgosia Borysewicz jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i to tam informuje fanów, co dzieje się w jej życiu. To właśnie na Instagramie Małgosia pochwaliła się metamorfozą.

Zobacz wideo Małgosia i Paweł z "Rolnika..." wzięli ślub

"Rolnik szuka żony". Małgosia u fryzjera

Małgosia Borysewicz postanowiła skorzystać z faktu, że rząd odmraża gospodarkę i otwarto salony fryzjerskie. Rolniczka już wcześniej przyznała, że tęskni za profesjonalnym fryzjerem, który zafunduje jej włosom spa. Dlatego też po trwającej kilkanaście już tygodni domowej izolacji Borysewicz zadbała o włosy i oddała się w ręce fryzjerki.

Dzięki koloryzacji zakryła odrosty. Co ciekawe, uczestniczka show "Rolnik szuka żony zaszalała i mocno rozjaśniła włosy. Ciepły odcień blondu zamieniła na jasny, chłody blond. Oprócz tego mocno wycieniowała przód fryzury.

Trzeba przyznać, że w takiej odsłonie prezentuje się fenomenalnie. Metamorfoza sprawiła, że twarz rolniczki odmłodniała i stała się dużo bardziej wyrazista.

A jak wam podoba się Małgosia w takiej odsłonie?