Krzysztof Zalewski pokazał środkowy palec Trójce. Muzyk nie chce, by radio grało jego piosenki. ''Nie życzę sobie tego''

Nie cichną echa dotyczące piątkowego notowania Listy Przebojów Trójki. Na pierwszym miejscu uplasował się polityczny utwór Kazika Staszewskiego ''Twój ból jest lepszy niż mój''. Następnego dnia lista zniknęła ze strony internetowej, co wywołało olbrzymią krytykę ze strony słuchaczy, którzy dopatrzyli się cenzury. Do bojkotu trójki przyłączyli się zarówno pracownicy Polskiego Radia, jak i sami artyści. Niedawno głos w tej sprawie zabrał również Krzysztof Zalewski.

Krzysztof Zalewski nie chce, by Trójka grała jego piosenki

Mnóstwo gwiazd wypowiedziało się na temat cenzury w Polskim Radiu. Dawid Podsiadło jako jeden z pierwszych muzyków opublikował oświadczenie, w którym napisał, że zawiesza współpracę z Trójką i nie chce, by na antenie pojawiały się jego utwory. Nie trzeba było długo czekać na kolejne głosy. Niedługo później dołączyli do niego: Organek, Artur Rojek, Mela Koteluk, Katarzyna Nosowska czy Bartosz Waglewski, a to tylko niektóre głosy w tej wielowątkowej dyskusji. Przypomnijmy, że niedawno piosenka Staszewskiego ponownie pojawiła się w notowaniu.

Każdego dnia do bojkotu radia dołączają kolejne postacie ze świata filmu, muzyki i kultury. Obojętny nie pozostał też Krzysztof Zalewski. To nie pierwszy raz, gdy muzyk krytycznie wypowiada się o partii rządzącej. Przypomnijmy, że jego utwór ''Polsko'' był skierowany do Jarosława Kaczyńskiego. Muzyk opowiedział o tym w wielu wywiadach, między innymi w programie Kuby Wojewódzkiego. Tym razem oberwało się władzom radia. Na Facebooku Krzysztofa pojawiło się jego zdjęcie z groźną miną i wymierzonym środkowym palcem.

Kumpel właśnie mi napisał, że lecę w Trójce. Wiem, że nie mam na to wpływu, ale chcę uprzejmie zaznaczyć, że nie życzę sobie tego. Mam nadzieję, że Trójka, na której się wychowałem wróci jeszcze, ale to, co jest teraz, nie ma z nią nic wspólnego. Wasz Z. - napisał pod zdjęciem.

Przypomnijmy, że w Trójce od dawna nie działo się najlepiej. Jednak ostatnie wydarzenia zdecydowanie przelały czarę goryczy.