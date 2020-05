Małgorzata Kożuchowska wspomina wizytę u Jana Pawła II. ''Jeden z najważniejszych ludzi w moim życiu''

Małgorzata Kożuchowska jest wierzącą i praktykującą katoliczką. W wielu wywiadach podkreślała, że wiara jest niezwykle ważnym elementem jej życia. Aktorka uczciła setną rocznicę urodzin Jana Pawła II w niezwykły sposób. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała archiwalną fotografię.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kożuchowska opowiedziała, jak przygotowywała się do roli w filmie "Plagi Breslau" [Źródło: x-news]

Małgorzata Kożuchowska wspomina Jana Pawła II

Małgorzata Kożuchowska od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Gwiazda przebiera w propozycjach filmowych i możemy podziwiać ją w wielu produkcjach. Bez wątpienia sympatię widzów zawdzięcza idealnemu wizerunkowi matki i żony, która głośno mówi o przywiązaniu do kościoła. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II aktorka opublikowała pamiątkowe zdjęcie pochodzące z audiencji u papieża Polaka.

Aktorka jest bardzo dumna z tego, że miała okazję spotkać się z papieżem. W tym szczególnym dniu towarzyszyli jej rodzice. Małgorzata pochodzi z religijnej rodziny i często podkreślała, że to właśnie najbliżsi wpoili jej wartości duchowe, które stanowią fundamenty jej całego życia. Na zdjęciu widzimy, że aktorka i jej rodzice przeprowadzają krótką rozmowę z papieżem. Są wyraźnie wzruszeni, co widać szczególnie po Małgosi. Pod zdjęciem Kożuchowska umieściła fragment listu skierowanego do artystów z 4 kwietnia 1999 roku. Nie zabrakło również osobistej refleksji.

Karol Wojtyła - aktor, kapłan, papież, święty - jeden z najważniejszych ludzi w moim życiu. Dziś Jan Paweł II skończyłby 100 lat - napisała na Instagramie.

Fragment opublikowanego listu pokazuje, jak wielkie wrażenie zrobiło na aktorce spotkanie z papieżem. Z pewnością audiencja zapadła jej głęboko w pamięci. Nic dziwnego, że tak chętnie wraca do tego wspomnienia.