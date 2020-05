Sebastian Karpiel-Bułecka jest góralem z krwi i kości, więc być może nikogo nie powinno dziwić jego najnowsze zdjęcie na Instagramie. Artysta zapozował bowiem na motocyklu w... tradycyjnym góralskim stroju. Jego żona skomentowała ten fakt.

REKLAMA

Zobacz: Paulina Krupińska porównała swojego męża do hollywoodzkiego aktora. "Zawsze wiedziałam, że kogoś mi przypomina". Ma rację!

Zobacz wideo Paulina Krupińska pokazała, jak spędza czas w obecnej sytuacji

Sebastian Karpiel-Bułecka pozuje na motocyklu

Na nowej fotografii Sebastian Karpiel-Bułecka ustawił się jak prawdziwy model. Artysta usiadł na motocykl, ale nie zaprezentował się w odpowiednim do jazdy stroju. Zamiast tego miał na sobie tradycyjną góralską stylizację. To nie umknęło uwadze Pauliny Krupińskiej, która skomentowała zdjęcie słowami:

Stój odświętny a motor niezbyt. Trza go wymyć - zażartowała.

Jedna z fanek zasugerowała, że Paulina zachęca męża tymi słowami do kupienia nowego motocyklu. Sebastian Karpiel-Bułecka nie odniósł się do tego, ale kto wie, być może niedługo na Instagramie pokaże nowy sprzęt, lepiej dopasowany do stylizacji? Tymczasem wzbudził zachwyt fanów.

No i to jest życie, czego chcieć więcej!

Odmłodnieje Pan na tym motorze.

Bardzo piknie!

Najlepiej! - komentowali internauci.

Podejrzewamy jednak, że Sebastian Karpiel-Bułecka jedynie zabawił się w modela i nie jeździł w góralskim stroju na motocyklu. W końcu nie byłoby to zbyt bezpieczne. Tym bardziej jeśli na głowie miałby kapelusz zamiast kasku.

Przeczytaj: Naturalna Paulina Krupińska i opalony Karpiel-Bułecka. Fani komplementują: Pani jest tak piękna, że bez makijażu jeszcze lepiej