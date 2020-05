Maciej Musiał ostro o cenzurze w radiowej Trójce: Gdy wyrywasz człowiekowi język, nie udowadniasz, że jest kłamcą

W piątek, 15 maja, Marek Niedźwiecki przedstawił aktualne notowanie Listy przebojów radiowej Trójki, które bez wątpienia przejdzie do historii. Na pierwszym miejscu pojawił się najnowszy singiel Kazika Staszewskiego ''Twój ból jest lepszy niż mój'', w którym muzyk krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. Następnego dnia notowanie zniknęło ze strony Programu 3 Polskiego Radia, co odbiło się szerokim echem w mediach. Mnóstwo gwiazd przyłączyło się do bojkotu stacji. Głos zabrał również Maciej Musiałowski.

Maciej Musiał zabrał głos w sprawie radiowej Trójki

Coraz więcej gwiazd wyraża swój sprzeciw przeciwko cezurze w radiowej Trójce. Ze stacją nie chcą mieć nic wspólnego zarówno pracownicy, jak i artyści. Wypowiedzenie złożył Marek Niedźwiecki, legendarny polski radiowiec, a w jego ślady poszli Hirek Wrona, Marcin Kydryński i Agnieszka Szydłowska. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej również nie pozostały obojętne na zaistniałą sytuację. Fisz Emade nagrali protest song, sprzeciw wyrazili również Dawid Podsiadło, Katarzyna Nosowska, Organek, Natalia Szroeder czy Artur Rojek, a to tylko kilka głosów w tej całej wielowątkowej dyskusji, która wydaje się nie mieć końca. Maciej Musiał również nie szczędził słów krytyki. Aktor opublikował na swoim profilu wymowny wpis.

Gdy wyrywasz człowiekowi język, nie udowadniasz, że jest kłamcą, tylko pokazujesz światu, że boisz się tego, co ma do powiedzenia - czytamy.

Post spotkał się z żywą reakcją ze strony fanów. Na profilu Maćka pojawiło się mnóstwo komentarzy. Obserwatorzy docenili fakt, że skomentował tę sprawę.

Maciej rzadko wypowiada się na tematy polityczne, ale najwyraźniej zaistniała sytuacja zmusiła go do podjęcia radykalnych kroków. Problemy radiowej Trójki trwają już od dłuższego czasu, ale usunięcie przeboju Kazika z LP3 przelało czarę goryczy.