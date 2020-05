Aleksandra Prykowska ma za sobą trudny czas. Aktorka została dotkliwie pogryziona przez psa i omal nie straciła oka. Drastyczne zdjęcia opublikowała w mediach społecznościowych. W jakim jest stanie?

Aktorka pogryziona przez psa

Aleksandra Prykowska zyskała popularność w serialu ''Usta Usta'', emitowanym w stacji TVN. Występowała również w ''Rezydencji'', a także ''Pierwszej miłości''. Obecnie możemy podziwiać ją w ''Stuleciu winnych'' w Telewizji Polskiej. Niestety ostatnio głośniej jest o jej sytuacji zdrowotnej, niż o filmowych rolach. Niedawno spotkał ją prawdziwy koszmar. Zaatakował ją pies, którego zaadoptowała ze schroniska i prawie pozbawił ją wzroku. Aktorka udostępniła zdjęcie z Logim i całą historię opisała na Instagramie. Poinformowała fanów, że na jakiś czas musi wycofać się z życia zawodowego.

Miałam wypadek i musiałam podjąć najtrudniejszą decyzję w moim życiu. Nie chcę teraz pisać o szczegółach, gdyż najważniejsze jest dla mnie, aby chronić to, co mi pozostało. Nie piszę tego, aby was niepokoić. Żyje i jestem pod opieką. Po prostu nie mogę w obecnym stanie pracować. (...) Są sytuacje w życiu, które nas zmieniają na zawsze - napisała aktorka pod postem.

Portal Pomponik ustalił, że aktorka została pogryziona przez psa podczas kąpieli. Na jej InstaStories pojawiło się drastyczne zdjęcie. Widać na nim, że została zaatakowana w oko.

Lekarze długo walczyli o to, by Aleksandra nie straciła wzroku. Kilka dni później na jej profilu pojawił się post ze szpitala.

"Dziś czeka mnie kolejna wizyta na oddziale okulistycznym. Chciałam z całego serca podziękować lekarzom Piotrowi Tomaszewskiemu i Marii Gąsce-Dzwonkowskiej za uratowanie mi oka. A was kochani uspokoić, że robię wszystko, co w mojej mocy, aby dojść do siebie, wrócić z moimi czytaniami i całą resztą."

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Prykowska podjęła trudną decyzję i zdecydowała, że odda psa do schroniska. Podobno Logi pogryzł również poprzedniego właściciela. Kontaktowaliśmy się z aktorką w celu potwierdzenia tych informacji, jednak do tej pory nie odpowiedziała na nasze pytanie.