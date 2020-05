Dua Lipa bez wątpienia jest jedną z najpiękniejszych zagranicznych piosenkarek. 25-latka ma nie tylko urodę, lecz przede wszystkim ogromny talent. Jej pierwszy album, który został wydany w 2015 roku, sprzedał się w liczbie aż czterech milionów egzemplarzy, a piosenki, które nagrywa, stają się hitami i podbijają listy przebojów. Ostatnio piosenkarka zaczęła eksperymentować z wyglądem. Efektem pochwaliła się na Instagramie.

Dua Lipa ma nową fryzurę

Dua Lipa uwielbia zmiany w swoim wizerunku. Co jakiś czas prezentuje fanom nową fryzurę. Miała już ciemnego boba, niedawno jeszcze była blondynką. Teraz jednak zdecydowała się zaszaleć. Przefarbowała się na kolor truskawkowy! Oprócz tego zdecydowała się na cięcie i ma grzywkę. Wielu fanów jest zachwyconych tą metamorfozą:

Moja truskawkowa księżniczka.

Zazdroszczę ci aktualnego koloru włosów.

Królowa - piszą.

Jednak jest też spora liczba osób, które uważają, że nie wygląda korzystnie:

Dua, wróć proszę do blondu. W nim wyglądałaś przepięknie.

Nie, to nie jest kolor dla ciebie. Ciemne albo blond - byle nie truskawkowe.

Kiedy wrócisz do blondu? - zwracają się do swojej idolki.

Naszym zdaniem Dua Lipa nie wygląda teraz tak dobrze, jak może. Zarówno w ciemnych, jak i w blondzie, prezentowała się pięknie. Mamy nadzieję, że to jedynie chwilowa zachcianka i niedługo wróci do dawnych odcieni. Kolor truskawkowy zawitał jednak także i w polskim show-biznesie. Znalazł się na włosach Blanki Lipińskiej, która chciała zakryć nim odrosty. A Wy jak myślicie? Czy Dua Lipa powinna go zostawić czy raczej powinna pomyśleć o zmianie fryzury?