Agnieszka Kaczorowska reklamuje podróbki perfum. Uważa, że świetnie sprawdzą się jako prezent na Dzień Matki

Nie jest żadną tajemnicą, że polskie gwiazdy coraz chętniej podejmują współprace z markami. Wykorzystują swoją popularność, by promować różnego rodzaju produkty, co nie zawsze jest zgodne z ich sumieniem, jednak jest zwyczajnie opłacalne. W mediach społecznościowych co chwila pojawiają się reklamy - od makijażu i pielęgnacji, aż po herbaty. Agnieszka Kaczorowska chętnie podejmuje współpracę z markami, jednak tym razem wydaje się, że poszła o krok za daleko.

Agnieszka Kaczorowska reklamuje podróbki perfum

Światowe marki od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem. Mnóstwo kobiet marzy o torebce Saint Laurent, szpilkach od Christiana Louboutina czy perfumach Diora. O ile oryginalne marki są synonimem luksusu, o tyle podróbki kojarzą się raczej z obciachem. Niestety, na rynku wciąż pojawia się mnóstwo produktów, które jedynie ''udają'' oryginały. Tak też jest w przypadku jednej z marek, która w swojej ofercie ma podrabiane perfumy. Agnieszka Kaczorowska reklamuje je na Instagramie.

Niedawno na jej profilu pojawiła się cała seria nagrań, które miały zachęcić obserwatorów do zakupu perfumetek. Są to wersje perfum w mniejszej wielkości, które bez trudu zmieszczą się do torebki.

Takie perfumetki to superpomysł - napisała na InstaStories.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie są to oryginały. Nawet nazwy brzmią podobnie do tych, które są opatentowane przez znane marki. Aktorka zachęciła obserwatorów do zakupu i zwróciła uwagę na promocyjną cenę. Dodała też, że taki prezent świetnie sprawdzi się na nadchodzący Dzień Matki. Co o tym myślicie?