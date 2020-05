Vera Wang ma siedemdziesiąt lat, a wygląda na dwadzieścia. Spójrzcie na jej brzuch. Internauci nie mogą się nadziwić

Vera Wang jest znana każdemu, kto uważa się za miłośnika mody. Przez szesnaście lat pracowała w amerykańskim wydaniu magazynu ''Vogue''. Zrezygnowała, gdy stanowisko redaktor naczelnej zabrała jej sprzed nosa Anna Wintour. W późniejszych latach Vera skupiła się na projektowaniu, co przyniosło jej międzynarodową sławę. Gwiazda skończyła siedemdziesiąt lat, ale trudno to zauważyć, bo figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna dwudziestolatka. Spójrzcie sami.

Vera Wang pokazuje umięśniony brzuch

Vera na każdym kroku udowadnia, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Projektantka jest aktywna w mediach społecznościowych i co chwila publikuje nowe zdjęcia. I to nie byle jakie. Internauci od razu zauważyli, że gwiazda może pochwalić się idealną sylwetką. Aż trudno uwierzyć, że Wang jest po siedemdziesiątce, bo wygląda zjawiskowo. Udowodniła, że wiek nie ma żadnego znaczenia, jeśli czujemy się młodo. Wszystkie zdjęcia Very znajdziecie w naszej galerii.

Vera Wang spędza czas w swojej posiadłości w Miami. W tym szczególnym czasie towarzyszą jej córki. Niedawno postanowiły zjeść wspólne śniadanie, jednak uwagę internautów przykuło to, że wszystkie wyglądają jak siostry. Trudno zgadnąć, która to matka, a która córka.

Czas zdecydowanie działa na korzyść projektantki, a jej uroda nie minęła wraz z wiekiem - wręcz przeciwnie. Internauci nie mogą nadziwić się, że siedemdziesięciolatka ma tak zgrabne i umięśnione ciało. Co więcej - nie boi się go eksponować. W naszej galerii znajdziecie mnóstwo zdjęć Very i jej brzucha. Takiego ciała nie powstydziłaby się żadna trenerka fitness. Vera może być inspiracją dla kobiet w każdym wieku. Udowodniła, że wiek to tylko liczba.