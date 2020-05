Julia Kamińska spędza kwarantannę z partnerem. Uchyliła rąbka tajemnicy na temat związku. "Nie jest łatwo się z nim pokłócić"

Julia Kamińska zdobyła popularność w serialu ''BrzydUla'', emitowanym w stacji TVN. Od tamtej pory co chwila pojawia się w produkcjach telewizyjnych, a także na deskach teatru. Niestety aktorka chwilowo musiała odłożyć wszystkie plany zawodowe na bok. Zmusiła ją do tego sytuacja na świecie, jednak nie zniknęła całkowicie z mediów. Niedawno udzieliła wirtualnego wywiadu w programie ''Dzień Dobry TVN''. Zdradziła kilka szczegółów dotyczących jej związku.

Julia Kamińska opowiedziała o tym, jak znosi izolację

Julia dostosowała się do odgórnych zaleceń i przebywa obecnie w domu. Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych działań, co aktorka wzięła sobie do serca. Wolny czas poświęciła na majsterkowanie i skręcanie mebli. Okazuje się, że jest w tym całkiem niezła, więc nowymi umiejętnościami pochwaliła się w programie ''Dzień Dobry TVN''. Jednak rozmowa zeszła również na tematy dotyczące jej związku. Aktorka zwykle pilnie strzeże prywatności i rzadko wypowiada się na temat swojego partnera, Piotra Jaska. Tym razem zrobiła wyjątek. Opowiedziała również o tym, czego najbardziej brakuje jej podczas izolacji.

Bardzo, bardzo tęsknię za swoją rodziną. Moi rodzice opiekują się moją babcią. Jeżeli jest jakikolwiek plus tej całej sytuacji, to na pewno doceniam to, że mogę być z kimś blisko, z kim mogę się poczuć bezpiecznie. Bardzo chciałabym już móc czuć się bezpiecznie z moimi rodzicami i moją wspaniałą babcią - wyznała w "Dzień Dobry TVN".

Kim jest Piotr Jasek?

Julia jest związana z Piotrem od kilku lat. Poznali się na planie wspomnianego już serialu ''BrzydUla''. Ona wcielała się w główną rolę, on natomiast był autorem scenariusza. Ich miłości nie przeszkodziła spora różnica wieku - Jasek jest starszy od swojej partnerki o 20 lat. Aktorka w rozmowie z ''DDTVN'' wyznała, jak układa się ich relacja. Okazuje się, że Piotr ma mnóstwo cierpliwości.

Czasami zdarzają się jakieś konflikty na tle zawodowym, ale ja mam absolutnie zaufanie do Piotra. On jest bardzo doświadczonym, świetnym scenarzystą, więc ja cały czas, wydaje mi się, jestem na etapie nauki. Nie jest łatwo się z nim pokłócić. Mam szczęście - dodała Kamińska.

Julia i Piotr świetnie radzą sobie w tych trudnych czasach, a nieustanne przebywanie w czterech ścianach nie stanowi dla nich żadnego problemu. Oby tak dalej!