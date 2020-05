Kropki, kropeczki i grochy znów w modzie! Zobacz najlepsze trendy tej wiosny

Do najgorętszych modowych trendów powróciły także kropki – ultrakobiecy wzór, który pasuje do każdej z nas - niezależnie od wieku, stylu czy figury. Podpowiadamy, jak wpisać rajstopy w kropki w dzisiejsze stylizacje i jaka jest ich modowa historia.

Ponadczasowa polka dots i flamenco style

Niektóre wzory są ponadczasowe – niewątpliwie należą do nich właśnie kropki. Swoją międzynarodową nazwę zawdzięczają polce, czyli ludowemu tańcowi, których stroje tancerek były właśnie szyte z użyciem kropkowanego materiału – stąd właśnie nazwa wzoru polka dots. Groszki kojarzą się również motywem sukienek, w których hiszpanki tańczyły pełne pasji flamenco. Deseń powrócił z podwójną siłą podczas powojennej mody oraz świetnie dopełnił stylizacje typu pin-up czy te z lat 60. a jego popularność nie słabnie. Kropki, groszki i kropeczki są też uwielbiane i interpretowane wciąż na nowo przez światowych projektantów i wszystkie czołowe domy mody. Dowodem na to są regularne powroty wzoru w sezonowych kolekcjach, nie tylko tych inspirowanych stylem vintage czy retro. Kropki są kojarzone z lekkością, stylem, kobiecością, seksapilem i wdziękiem – fankami kropek były (i wciąż są!) ikony kina oraz topowe gwiazdy. Nic dziwnego, że motyw ten powrócił na modowe wybiegi w sezonie wiosna-lato 2020.

Dodatek w grochy kropką nad „i”

Jeden kropkowany element garderoby w zupełności wystarczy, by stworzyć supermodny kobiecy look i wyróżnić się z tłumu. Grochy świetnie wyglądają zarówno w zestawieniu czerni z bielą, jak i w multikolorowym wydaniu. Nie bój się koloru – zaszalej z pastelami, by nadać swojej stylizacji wiosennego tchnienia. W tym sezonie postaw na kropkowane dodatki – apaszka czy gumka do włosów to świetna opcja, gdy chcesz tylko delikatnie zaznaczyć obecność tego deseniu w swojej szafie. Świetnym rozwiązaniem są także rajstopy – w kolekcji „Have Fun” marki Gabriella znajdziesz najmodniejsze wersje kropek w każdym wydaniu. Kolorowe, czarne, duże, małe, grochy tylko przy kostce lub na całych nogach – baw się modą! Joy i Vivi to modele, które kolorowymi kropkami ozdabiają nogi od palców aż po uda. Jeśli preferujesz delikatne akcenty, które przyciągną spojrzenia uważnych obserwatorów, spodoba Ci się model Sally. To rajstopy, które subtelnie zaznaczają trend grochów tuż pod kolanem jednej nogi i na łydce drugiej. Warto również dodać, że motyw kropek uzupełni każdą stylizację niezależnie od wzrostu, wieku czy gabarytów właścicielki. Co więcej, pomoże ukryć niedoskonałości i uwydatnić to, co chcemy pokazać. Sprytny i ładny wzór – czyli wszystko to, co my, kobiety lubimy najbardziej!

Grochy w romantycznym wydaniu

Kropki mogą być także świetnym kompanem romantycznych wieczorów i seksownych stylizacji. Delikatny wzór na półprzezroczystej dzianinie nie tylko wygląda tajemniczo, ale także elegancko. Nie musimy jednak wykosztowywać się na nowe ubrania – wystarczy dodatek w postaci pończoch czy rajstop w drobne kropki, by nadać całości wyjątkowego charakteru. Pończochy samonośne Calze Puntina, jakie ma w swojej ofercie Gabriella, to idealny do każdej stylizacji. Idealnie dopasowują się do nóg, podkreślając ich kobiecy kształt, a ich delikatny wzór w drobne kropki przykuwa spojrzenia. Warto dodać, że groszki długo nie wyjdą z mody, dlatego gadżety z tym klasycznym wzorem posłużą nam przez naprawdę wiele sezonów. Jeśli uzupełniasz swoją garderobę o modne desenie nie może ich tam zabraknąć.

Zaszalej z kropkami na nogach i podkreśl swój wiosenny look! Zobacz, co jest teraz w modzie:

Rajstopy w kropki na wiosnę

Kropki, kropeczki, grochy i groszki – jakkolwiek ich nie nazwiemy, to wspaniały, ponadczasowy wzór. Obecne w modzie od wielu lat, bardzo kobiece, powracają do trendów jak bumerang. Kojarzą się z dobrym gustem i przykuwają uwagę, stając się często najmocniejszym motywem całej stylizacji. Zobacz modne rajstopy w kropki na wiosnę!

Rajstopy w kolorowe kropki

Kolorowe kropki w kolorze pastelowego niebieskiego, delikatnego różu i słonecznego żółtego to absolutny hit wiosennych stylizacji. W ofercie Gabrielli znajdziesz modele, które kolorowymi groszkami ozdabiają nogi od palców aż po uda - Joy i Vivi w wersji kolorowej. Jeśli preferujesz delikatne akcenty, które przyciągną spojrzenia uważnych obserwatorów, spodoba Ci się model Sally. To model rajstop, który subtelny kropkowy wzorek ma tuż pod kolanem jednej nogi i na łydce drugiej. Do wyboru, do koloru!

Czarne kropki na czarnym tle

Czarne rajstopy w czarne kropki to modowa klasyka. Rajstopy Eva z nowej kolekcji to bardzo stylowa wersja klasycznych czarnych rajstop w groszki. Spodobają się fankom klasyki i dodadzą wdzięku każdej stylizacji. Naszego bestsellerowego modelu Puntina chyba nie trzeba przedstawiać nikomu?! Te cienkie rajstopy w drobne, delikatne kropeczki co sezon na nowo podbijają serca klientek Gabrielli. Nie możesz zdecydować się, czy wolisz drobne kropeczki czy grochy? Nie musisz wybierać – model rajstop Giny z nowej kolekcji spodoba się paniom, które nie lubią kompromisów. Oryginalne zdobienie w różnego rozmiaru kropki urozmaici każdą stylizację na co dzień i na wielkie wyjścia.

Rajstopy w kropki to niejedyna odsłona tego wzoru od Gabrielli. Pończochy samonośne Calze Puntina to idealny do każdej stylizacji, zarówno na randkę, jak i na co dzień. Idealnie dopasowują się do nóg, podkreślając ich kobiecy kształt, a ich delikatny wzór w drobne kropki przykuwa spojrzenia. Te pończochy to komfort i wygoda w najbardziej kobiecym wydaniu. Skarpetki w kropki z najnowszej kolekcji Gabrielli to Sally, Joy i Vivi. Propozycje w groszki w różnych odsłonach, w wiosennych barwach, z szerokim ściągaczem w kolorze różu lub niebieskiego, ożywią każdą stylizację na ciepłe dni. Mamy też coś dla fanek klasyki i kultowego wzoru w drobne groszki, czyli skarpetki Puntina aż w pięciu wersjach kolorystycznych.

Jak widać, wiosna należy do kropek!