Daniel Kuczaj od lat zaraża szczerością, otwartością i optymizmem. Dzięki niemu kobiety zainteresowały się aktywnością fizyczną i postanowiły zmienić swoje nawyki. Trener nie boi się poruszać kontrowersyjnych tematów. Kilka miesięcy temu wyznał, że jest homoseksualistą. Wielbiciele wysłali mu wówczas dużo pozytywnej energii i cieszyli się, że podzielił się informacja na temat swojej orientacji ze światem. Niedawno poruszył temat adopcji dzieci, co nie spodobało się jednej z internautek.

Qczaj opowiedział o adopcji dzieci

Kilka dni temu na świat przyszła druga córka Anny Lewandowskiej. Gwiazda opublikowała zdjęcie Laury, a pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Gratulacje złożył również Qczaj, który nie krył zachwytu nad małą. Zdradził też, że sam chciałby zostać ojcem. Jedna z obserwatorek odparła, że na każdego przyjdzie czas i z pewnością w przyszłości trener doczeka się potomka.

Niestety, będąc gejem, nie mogę w tym kraju mieć dziecka - odparł ze smutkiem Qczaj.

Po chwili nawiązał również do własnego dzieciństwa, które nie było usłane różami. Daniel dorastał z ojcem alkoholikiem, co znacząco wpłynęło na jego całe życie.

Chciałbym dać jakiemuś dzieciaczkowi lepszy start w życie, jakiego sam nie miałem, miłość, której będąc dzieckiem, od ojca nie zaznałem, ale w naszym kraju jakoś bardziej się woli, gdy dziecko obumiera w domu dziecka z braku miłości czy wychowuje się w patologii np. bite przez rodziców... W naszym kraju najważniejsze jest przysłowie "chłopak i dziewczyna to normalna rodzina" - dodał.

Stanowisko Qczaja nie spodobało się jednej z internautek, która sugerowała, że dzieci nie powinny być wychowywane przez pary jednopłciowe.

Dziecko potrzebuje matki i ojca. Rodzina stworzona przez dwóch mężczyzn nie jest normalną rodziną i żadna miłość pana do dziecka nie zastąpi mu matki - czytamy w komentarzu.

Pod postem wywiązała się dyskusja. Pojawiały się głosy piętnujące adopcję dzieci przez pary homoseksualne, jednak znaczna część internautów broniła Qczaja. Większość obserwatorów prosiła go, by nie przejmował się nienawistnym komentarzem. W końcu trener odniósł się do głosów krytyki.

Z całym szacunkiem - proszę się puknąć w czoło. Dziecko potrzebuje miłości! Jeśli chodzi o normalność, to proszę powiedzieć wszystkim samotnym mamom, że są nienormalne, proszę również powiedzieć to babciom, które je wychowują… Ja również szanuję tak ograniczone osoby jak pani, ale jeśli kiedykolwiek będę miał szansę, by mieć dziecko, to będę je miał!

Skontaktowaliśmy się z samym zainteresowanym. Chcieliśmy dowiedzieć się, co sądzi o komentarzu internautki, który wywołał takie poruszenie w sieci.

Szczerze, to ja zauważyłem tylko jeden komentarz krytykujący moje słowa, natomiast w mojej obronie stanęło mnóstwo osób. Cieszę się, że dla wielu ludzi jasne jest, że nie orientacja czyni człowieka dobrym lub złym. Orientacja nie ma nic do tego, jak kochasz i dbasz o to, co jest ci bliskie - powiedział Qczaj.

W pełni zgadzamy się z opinią Daniela. Temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne wciąż wzbudza mnóstwo emocji. Głos Qczaja jest niezwykle ważny i potrzebny w całej dyskusji.