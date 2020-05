Natalia Szroeder dołączyła do #Hot16Challange. Przy okazji pokazała, jak wygląda jej kuchnia. Jest bardzo stylowo!

Natalia Szroeder i Quebonafide są bez wątpienia jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Na najnowszej płycie rapera nie brakuje czułych słów skierowanych w stronę ukochanej. Wszystko wskazuje na to, że ich miłość kwitnie. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, a ostatnio wspólnie gotowali. Efekty możemy podziwiać na Instagramie piosenkarki, która niedawno wzięła udział w #Hot16Challenge. Przy okazji zdradziła, jak wygląda ich mieszkanie.

Natalia Szroeder pokazała kuchnię

Natalia Szroeder i Quebonafide od trzech lat tworzą szczęśliwy związek. Z reguły pilnie strzegą swojej prywatności i nie zdradzają zbyt wielu szczegółów dotyczących ich wspólnego życia, co tylko podsyca ciekawość internautów. Mimo długiego stażu piosenkarka dopiero niedawno zaczęła oficjalnie nazywać Kubę chłopakiem. Coraz śmielej wypowiada się również o ich wspólnym życiu, a także pokazuje jego kulisy. Niedawno gwiazda dołączyła do popularnego wśród muzyków wyzwania - #Hot16Challenge. Teledysk do nagrania powstał w kuchni, gdzie Natalia gotowała. Przyznała, że właśnie w taki sposób spędza ten trudny czas.

Zakochani urządzili kuchnię w amerykańskim stylu. Dużą rolę odgrywa tutaj wyspa, która rozdziela całe pomieszczenie na dwie części. We wnętrzach dominują szare meble, ale można zauważyć również szafki w pastelowych kolorach - żółtym, niebieskim, zielonym i pomarańczowym. Warto podkreślić, że kuchnie w takim stylu sprawdzą się jedynie w przypadku domów, gdzie mamy do dyspozycji dużą przestrzeń. Możemy przypuszczać, że Natalia i Quebo mają spory apartament. Jak wam się podoba takie wnętrze?

