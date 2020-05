Doda zdjęciem w bikini chwali się formą życia. "Zaraz jak staniesz bokiem to nie będzie Cię widać"

Doda zawsze miała kobiecą figurę, ale w przeszłości nie zwracała za bardzo uwagi na to, co je. Gdy jej mama zachorowała na nowotwór, postanowiła zmienić nawyki żywieniowe. Od lat prowadzi więc zdrowy styl życia, a efekty widać gołym okiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy nie odpuszczają

Doda w bikini prezentuje wysportowaną sylwetkę

Piosenkarka zaczęła zmieniać swoje nawyki od unikania glutenu i laktozy, zrezygnowała z cukru. Do diety włączyła warzywa. Odstawiła też całkowicie alkohol, wyeliminowała z diety mięso. W zeszłym roku ważyła 53 kg, którą to wagę utrzymuje niezmiennie do dziś. Oprócz tego ćwiczy. Współpracuje z trenerką personalną, z którą łączy się nawet podczas domowej izolacji. Jest dumna z tego, jak teraz wygląda. Sylwetką pochwaliła się na Instagramie:

Forma życia - napisała pod zdjęciem w bikini.

Jej fani są pod wrażeniem. Przeważają komentarze, w których wyrażają podziw i zachwyt nad wyglądem swojej idolki. Uważają, że wygląda pięknie i pytają, co trzeba ćwiczyć, żeby tak wyglądać. Nie brakuje jednak głosów zaniepokojonych obserwatorów. Niektórzy uważają, że nie powinna więcej chudnąć.

Doda, zaraz jak staniesz bokiem to nie będzie Cię widać.

Chudzina - piszą.

Padło też pytanie o wymiary, jakie Doda ma aktualnie.

92-62-92 - odpisała gwiazda.

Doda to niejedyna osoba z show-biznesu, która także podczas domowej izolacji regularnie ćwiczyła. Do tego grona należy m.in. Anna Lewandowska. Trenerka motywowała w ten sposób swoje fanki. Także Weronika Rosati uprawiała jogę, a podczas ćwiczeń towarzyszyła jej córka Elizabeth. Swoimi treningami chwali się także Katarzyna Zielińska.