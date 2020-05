"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paulina zachwyca w ciążowej sesji. Internauci są pewni, jakiej płci będzie dziecko

Paulina i Krzysztof wzięli udział w drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chociaż początkowo widzowie mieli pewne obawy co do tego, czy tej parze uda się stworzyć trwały związek, to z czasem małżonkowie udowodnili, że są sobie pisani. O tym, jak silne jest ich uczucie, świadczy fakt, że już wkrótce na świat przyjdzie owoc ich miłości. Dobrą nowinę przyszli rodzice przekazali fanom pod koniec marca.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Paulina zachwyca w ciążowej sesji

Z racji tego, że Paulina i Krzysztof są aktywni w mediach społecznościowych, mieliśmy już okazję podziwiać coraz większy brzuch przyszłej mamy. Teraz jednak kobieta udostępniła na Instagramie wyjątkową ciążową sesję. Uczestniczka drugiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje do zdjęć (wszystkie fotografie znajdziecie w naszej galerii) w niebieskiej, kwiecistej sukience. Widać, że już nie może doczekać się swojej pociechy!

Godziny mogą ciągnąć się niczym lata, kiedy się na coś czeka niecierpliwie. Zwłaszcza na coś, czego się jednocześnie pragnie i bardzo obawia. Pomiędzy - napisała.

Paulina ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' w ciążowej sesji www.instagram.com/_zona_nieidealna_/

Chociaż Paulina nie zdradziła jeszcze płci dziecka, obserwatorzy wydają się być pewni, że ukochana Krzysztofa urodzi chłopca:

Synek będzie, coś czuję. Promienieje pani w ciąży.

Będzie chłopak.

Bardzo trzymałam za Was kciuki i naprawdę bardzo się cieszę waszym szczęściem. A dziecko tylko powoduje większą radość i większe szczęście. Gratulacje dla Was.

Plotek również trzyma kciuki z tę miłość. Jesteśmy przekonani, że uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stworzą wspaniałą, szczęśliwą rodzinę!