Cleo pokazała odrosty i śmieje się ze swojej fryzury. "Włosy zaczęły żyć własnym życiem". Jest tak źle?

Cleo przyzwyczaiła fanów do wizerunku słowiańskiej dziewczyny z wysoko upiętymi włosami. Piosenkarka zazwyczaj pozuje z doczepianym kucykiem podczas oficjalnych wyjść czy na Instagramie. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i zdradziła fanom, jak prezentuje się z rozpuszczonymi włosami. Zdjęcie tak spodobało się internautom, że Cleo jeszcze raz postawiła na takie naturalne uczesanie. Na najnowszym zdjęciu widać, że jej włosy nie układają się idealnie.

Zobacz wideo "The Voice Kids": Kwiatkowski i Cleo o swoich rodzicach

Cleo śmieje się ze swoich niesfornych włosów

Na fotografii Cleo pozuje w rozpuszczonych włosach. Widać, że te nieco się puszą i lekko kręcą. Do tego układają się w różne strony. Piosenkarka nie kryła, że od kiedy pozostaje w domowej izolacji i nie korzysta z usług fryzjera, jej włosy trudno ujarzmić.

Od kiedy siedzę w domu, moje włosy zaczęły żyć własnym życiem - napisała na Instagramie.

To jednak nie koniec, bo na InstaStories opublikowała to samo zdjęcie i załączyła do niego gifa z latającymi ptakami. Tę grafikę podpisała równie żartobliwie, sugerując, że jej fryzura przypomina ptasie gniazdo:

Już budują gniazdo - śmiała się

Cleo Fot. cleo_don/Instagram

Cleo z odrostami

Fotografia ujawniła też, że na głowie Cleo widać już całkiem pokaźne odrosty. Te jednak nie są powodem do wstydu. Są za to dowodem na to, że piosenkarka przestrzega rządowych obostrzeń i nie korzysta z usług nielegalnego, tzw. "fryzjerskiego podziemia". Podobnego zdania są fani, którzy nie szczędzili wokalistce komplementów.

Masz megawłosy, nawet jak żyją swoim życiem, to wyglądają bosko.

Fryzura rewelacja.

Cudownie wyglądasz - pisali.

I faktycznie, Cleo w takiej odsłonie prezentuje się fenomenalnie.