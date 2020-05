Małgorzata Kożuchowska rysuje z synkiem. Internauci docenili jego talent, ale zwrócili też uwagę na nową fryzurę aktorki

Małgorzata Kożuchowska na co dzień ma mnóstwo zajęć. Dzieli życie prywatne i zawodowe, a do tej pory miała przed sobą sporo wyzwań. Po wstrzymaniu prac na planach filmowych i serialowych jej rytm dnia uległ znacznej zmianie. Aktorka zastosowała się do odgórnych zaleceń i przebywa obecnie w domu. Teraz w pełni poświęciła się macierzyństwu i spędza z synem każdą wolną chwilę. Niedawno pokazała urocze zdjęcie, na którym rysuje ze swoim dzieckiem.

Małgorzata Kożuchowska rysuje z synem

Małgosia jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Dotyczą one zwykle jej życia zawodowego. Mogliśmy podziwiać zdjęcia z premier filmowych, a także podejrzeć kulisy pracy na planach zdjęciowych. Wśród licznych fotografii rzadko pojawia się jej syn. Gwiazda pilnie strzeże jego prywatności i nie ujawnia jego wizerunku. Dlatego za każdym razem, gdy na jej profilu pojawi się Janek, z miejsca wzbudza olbrzymie zainteresowanie.

Nie inaczej było tym razem. Na Instagramie gwiazdy pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Mama i syn spędzają czas na rysowaniu. Wybrali kolorowanki z samochodami i to nie byle jakimi! Wygląda na to, że chłopiec jest fanem Jaguarów. Trzeba przyznać, że Janek ma prawdziwy talent i świetnie dobiera kolory. Kto wie, może zwiąże przyszłość ze sztuką? Nie byłoby w tym nic dziwnego - w końcu niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dumna mama pochwaliła się efektami i opublikowała kilka prac syna. Znajdziecie je w naszej galerii. Opatrzyła je krótkim podpisem.

Kto powiedział, że w czasie deszczu dzieci się nudzą?

Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili talent Jasia i pogratulowali również jego mamie. Zwrócili również uwagę na to, że aktorka ścięła włosy.

A gdzie fryzjer przyjmuje, bo widzę, że pani ma nową fryzurę? Wcześniej miała pani dłuższe włosy - napisała ciekawska fanka.

Mam dobre nożyczki w domu - odpowiedziała gwiazda.

Aktorka zdradziła też, że czuwała nad rysunkami syna i w razie potrzeby służyła pomocą.

Supermama. Jedna kolorowanka Jasia, druga mamy. Zgadłam? Też tak kolorowałam z dziećmi.

Super! Piękne dzieła! Cieszymy się, że mogliśmy być kreatywną inspiracją - skomentował oficjalny profil marki Jaguar.

Moja córeczka ma pięć i pół roku i też ciągle coś rysuje. Kartek i kolorowanek nigdy za wiele. Jaś pięknie dobiera kolory - napisała jedna z fanek.

Mama trochę pomagała - odpowiedziała Kożuchowska.

Syn Małgorzaty przyszedł na świat w 2014 roku i od tamtej pory jej świat wywrócił się do góry nogami. Chłopiec nie jest częstym gościem na profilu mamy, ale jak widać wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych działań.