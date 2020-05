Barbara Kurdej-Szatan wyznała, dlaczego tak długo ukrywała ciążę. ''Obawiałam się, czy wszystko będzie dobrze''

Zaledwie kilka dni temu Barbara Kurdej-Szatan poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. Aktorka udzieliła wywiadu dwutygodnikowi ''Party'', w którym opowiedziała o tym, jak się czuje. Od tamtej pory co chwila pojawiają się kolejne rewelacje dotyczące jej ciąży. Teraz zdradziła, dlaczego tak długo ukrywała stan błogosławiony.

REKLAMA

Zobacz wideo Basia Kurdej-Szatan dwuznacznie reaguje na pytanie o ciążę

Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała o ciąży

Od dłuższego czasu spekulowano, czy Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży. W ostatnich miesiącach aktorka coraz rzadziej pojawiała się publicznie, a jeśli już to robiła, to wybierała garnitury, które w sprytny sposób maskowały jej ciążowe krągłości. Jednak gwiazda postanowiła przerwać milczenie i za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się, że już niedługo jej rodzina się powiększy. W rozmowie z ''Plejadą'' zdradziła, dlaczego tak długo zwlekała z ujawnieniem tej informacji. Przypomnijmy, że jest już w piątym miesiącu.

Było za wcześnie by to ogłaszać. Byłam wówczas w drugim miesiącu ciąży i w dużym stresie, obawiałam się o to, czy wszystko będzie dobrze. Wiele moich koleżanek poroniło, słyszałam też o wielu takich przypadkach. Uznałam, że jest to jeszcze niepewny czas i nie należy się chwalić, tym bardziej publicznie. Gdyby coś nie wyszło, musiałabym się tłumaczyć całej Polsce, odpowiadać na pytania i przede wszystkim czytać o tym. To by było okropne, więc wolałam trzymać tę informację dla siebie, a potem zaczęła się epidemia i tak naprawdę nie musiałam się nigdzie pokazywać - wyznała.

Jednak to nie wszystko. Aktorka przyznała również, że ukrywanie ciąży było dla niej coraz trudniejsze. O ile ze względu na sytuację w kraju nie musiała bywać na wydarzeniach branżowych i planach zdjęciowych, o tyle wciąż była aktywna na Instagramie. Basia przyznała, że coraz trudniej było jej ustawiać się do zdjęć w taki sposób, by nie było widać ciążowego brzucha.

Brzuszek za to rósł i rósł i było coraz bardziej go widać, tym bardziej na Instagramie podczas np. czytania bajek. Było to już trochę męczące, ustawiać się specjalnie do kadru, by nie było widać całej sylwetki. Dobrze się czuję, z dzidziusiem wszystko w porządku, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy się dłużej ukrywać i cieszę się, że mogłam się podzielić z fanami tą nowiną - dodała.

Barbara zdradziła również, że jej córka, Hania, nie może doczekać się braciszka lub siostrzyczki. Aktorka wyznała, że zna już płeć dziecka, jednak chce dozować informacje na jego temat. Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój wydarzeń, a mamie życzyć dużo zdrowia.