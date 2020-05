Aneta Zając spędziła aktywną majówkę z dziećmi. Urokliwe zdjęcia znad wody opublikowała na Instagramie. ''Pięknie''

Aneta Zając jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Przy okazji pokazuje, jak spędza wolny czas z dziećmi. Do tej pory mogliśmy podziwiać, jak bawi się z ukochanymi synami w salon fryzjerski, a także ich wspólną wyprawę do lasu. Tym razem aktorka pochwaliła się iście wiosennym ujęciem. Nie zabrakło oczywiście jej pociech.

Zobacz wideo Aneta Zając świętuje urodziny synów

Aneta Zając odpoczywa na łonie natury

Aktorka każdą wolną chwilę spędza ze swoimi synami. Od razu widać, że spełnia się jako mama i daje jej to mnóstwo radości. Jednak każdy rodzic z pewnością potwierdzi, że posiadanie dzieci wymaga od dorosłych mnóstwa kreatywności. Pociechy nie chcą usiedzieć w jednym miejscu i mają sto pomysłów na minutę. Trudno za nimi nadążyć i wciąż trzeba wymyślać kreatywne zabawy. Spędzanie czasu niekiedy staje się wyzwaniem, jednak aktorka doskonale wie, co zrobić, by zainteresować swoich chłopaków. Z okazji majówki wybrała się z nimi nad wodę. Tę wyjątkową chwilę postanowiła uwiecznić na zdjęciu, którym pochwaliła się na Instagramie. Aneta skorzystała z pięknej, słonecznej pogody i wraz z chłopcami spędza czas nad jeziorem. Dołączył do nich również łabędź. Tym razem aktorka zrezygnowała z długiego opisu i użyła hasztagu #love, który bez wątpienia wyraża więcej niż tysiąc słów.

Pod postem gwiazdy pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili rodzinne zdjęcie i uroki natury, z których korzysta cała rodzina. Aktorka konsekwentnie chroni prywatność dzieci i nie pokazuje ich twarzy, jednak to nie przeszkodziło obserwatorom w zachwytach.

Super spędzony czas z chłopakami, ale ja już tęsknię za ''Pierwszą miłością''.

Pięknie.

Świetne zdjęcie. Od razu widać, ze chłopcy uwielbiają spędzać czas z mamą - czytamy w komentarzach.

Zając jest mamą bliźniąt. Robert i Michał przyszli na świat w 2011 roku. Co ciekawe, początkowo w mediach pojawiła się informacja, że chłopcy mają oryginalne imiona - Harold i Gerald. Ojcem chłopców jest Mikołaj Krawczyk, który rozstał się z aktorką kilka lat temu.