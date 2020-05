Małgorzata Kożuchowska udostępniła zdjęcie syna. Aktorkę rozczulił widok Jasia śpiącego na podłodze

Małgorzata Kożuchowska bardzo dba o to, żeby jak najmniej informacji o jej życiu rodzinnym przedostawało się do mediów. Choć aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie, to raczej umieszcza tam zdjęcia swoje oraz ze znajomymi z planów filmowych. Jednak od czasu do czasu dodaje ujęcia, na których znajduje się jej syn Jan, którego ojcem jest mąż aktorki, Bartek Wróblewski.

Małgorzata Kożuchowska pokazała syna

Chłopiec w październiku skończy sześć lat. Aktorka przyznała, że na macierzyństwo zdecydowała się dość późno - miała wtedy 43 lata. Choć jedynak jest jej oczkiem w głowie, to rzadko pokazuje go w mediach społecznościowych. Jednak kiedy to robi, ukrywa jego twarz. Tym razem przygotowała dla swoich fanów niespodziankę. Na InstaStories gwiazdy pojawiło się ujęcie, na którym widzimy, jak Jan śpi na podłodze z rozłożonymi rękami skierowanymi w stronę leżących po jego bokach psów. Musimy przyznać, że jest to uroczy obrazek.

Syn Małgorzaty Kożuchowskiej Screen z Instagram.com/ malgorzatakozuchowska_

Małgorzata Kożuchowska to jedna z tych gwiazd, która chroni prywatność swojego dziecka. Do tej grupy należą też m.in. Anna Lewandowska, która jednak pokazuje coraz więcej twarzy Klary, oraz Marina, która gdy tylko Liam planuje odwrócić się przodem do telefonu, kończy nagrania. Jednak jest też wiele znanych osób, które chętnie chwalą się swoimi pociechami. Najwięcej materiałów z córką udostępnia Natalia Siwiec. Mia jest już prawdziwą gwiazdą na Instagramie. Oprócz niej na ten krok zdecydowali się także Misiek Koterski i Marcela Leszczak. I całe szczęście, bo Fryderyk jest prawdziwym słodziakiem.