W dziewiątym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" uczestnicy po raz kolejny zmagali się z codziennością w Polsce, w jakiej muszą się odnaleźć po ślubie i podróży poślubnej. Największy kryzys przechodzą Asia i Adam, którzy nie potrafią porozmawiać szczerze o swoich osobistych problemach. Oliwia i Łukasz poprosili o pomoc psychologa, gdyż dostrzegli, że ich relacja się zmienia. Za to Agnieszka doskonale odnalazła się w mieszkaniu Wojtka, w związek z którym się coraz mocniej angażuje.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek nawiązuje do ostatniego odcinka

Agnieszka i Wojtek od samego początku świetnie się dogadują i wydaje się, jakby się znali się od lat. Widzowie mają nadzieję, że im się udało i do tej pory są razem - o co często pytają uczestników na ich profilach na Instagramie. Na jedną z takich wiadomości odpisała Agnieszka. Wojtek za to podsyca atmosferę i po odcinkach publikuje zdjęcia nawiązujące do tego, co się wydarzyło. Tak samo zrobił i tym razem. Zażartował z sytuacji, do jakiej doszło podczas wspólnego poranka z żoną. Przygotowywali razem jajecznicę, jednak każde z nich lubi inną - Agnieszka woli ściętą, on nie. Przez to uczestniczka stwierdziła, że muszą zrobić dwie. W pewnym momencie poprosiła, żeby do niej podszedł i powiedział, jak ma wyglądać jego danie. Pokazała mu rozbite jajka, które dopiero co miała wlać na patelnię:

No przez słomkę jej nie chcę pić, więc możesz ją bardziej ściąć - zażartował, czym wywołał wybuch śmiechu u żony.

Agnieszka i Wojtek ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' Screen z Player/ 'Ślub od pierwszego wejrzenia'

Później zażartował z tej sytuacji na Instagramie. Dodał zdjęcie, na którym pozuje w kuchni nad patelnią. W ustach i dłoniach trzyma słomkę.

No to kto jaką jajecznicę lubi? Ściętą czy jednak przez słomkę? Hahaha #ślubodpierwszegowejrzenia #sniadanie #jajecznica - napisał.

Internauci w komentarzach nie ukrywają, że uwielbiają jego poczucie humoru. Zapewniają, że on i Agnieszka zawsze poprawiają im nastrój i sprawiają, że uśmiechają się przed telewizorami.

Jak Was oglądam to aż mam ochotę poznać tak fajnych, ciepłych i przede wszystkim uśmiechniętych ludzi. Uwielbiam osoby z poczuciem humoru. Wszystkiego dobrego dla Was.

Tak się śmiałam, że nie mogłam się ogarnąć.

Wygrałeś z tą słomką - komentują.

Jednak mężczyzna nie ukrywa, że świetne relacje z żoną mogą doprowadzić do tego, że zamiast miłości narodzi się między nimi przyjaźń. Widzowie mają nadzieję, że tak się nie stanie i mocno kibicują temu małżeństwu. A Wy?