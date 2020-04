Justyna Żyła pokazała dom i podwórko. Posiadłość za niemal milion złotych robi wrażenie. Spójrzcie na te widoki

Justyna Żyła, choć pozostaje w domowej izolacji, to chętnie korzysta z pięknej pogody i wypoczywa w otoczeniu zieleni na swoim podwórku. Celebrytka relacjonuje na InstaStories te beztroskie chwile. Na jednym z nagrań pokazała nawet, jak z zewnątrz wygląda jej posiadłość.

Justyna Żyła pokazała dom

Justyna Żyła przyzwyczaiła już swoich fanów, że w mediach społecznościowych publikuje zdjęcia, na których widać wnętrza jej domu. Dotychczas celebrytka nie pokazywała jednak, jak z zewnątrz wygląda jej posiadłość w Wiśle-Kopydło, która przypadła jej w podziale majątku po rozwodzie z Piotrem Żyłą. Ta, według ustaleń mediów, miała być wówczas warta niemal milion złotych.

Teraz jednak Żyła zrobiła wyjątek. Na jej InstaStories pojawiły się ujęcia, na których widać dom, taras i ogród celebrytki (screeny w naszej galerii, w górnej części artykułu). Widać, że dom ma dwie kondygnacje z poddaszem. Uwagę zwraca również częściowo zadaszony taras. To właśnie tam Żyła i jej dzieci mogą spokojnie wypoczywać.

To, co jednak najpiękniejsze, to okolica i widok z okna. Justyna Żyła może bowiem każdego dnia podziwiać góry. Zazdrościmy jej takiej możliwości zwłaszcza teraz, kiedy większość z nas musi pozostawać w domowej izolacji w blokach.

Myślicie, że Justyna Żyła kiedyś dokładnie pokaże całą swoją posiadłość?

