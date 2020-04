Kajra w obcisłej sukience w panterkę wzburzyła krew w Sławomirze. "Zobaczysz tygrysico, co ci zrobię". Wiedziała, co odpisać

Sławomir Zapała i Magdalena Kajra Kajrowicz wydają się być bardzo zgranym małżeństwem. W końcu nie tylko spędzają ze sobą wolne chwile, ale także długie godziny na scenie. W ich przypadku współpraca zawodowa się sprawdza, o czym również bardzo często informują na swoich mediach społecznościowych. Ostatnio muzyk disco polo chciał docenić swoją żonę, lecz chyba nie do końca mu to wyszło. Sama Kajra to zauważyła.

Sławomir "komplementuje" Kajrę

Muzyk opublikował na swoim Instagramie zdjęcia z zza kulis programu "Radość Przystanek". Zdecydowanie wybija się na nich Kajra, która została wystylizowana na lata 80. Ma na sobie obcisły strój oraz puszyste, kręcone włosy. Jak widać, takie wydanie bardzo przypadło do gustu Sławomirowi.

Magdalena Kajra Kajrowicz ubierz się tak dla mnie kiedyś w domu… To zobaczysz tygrysico, co Ci zrobię - czytamy w poście.

Kajra postanowiła odpowiedzieć swojemu mężowi. Może nie była aż tak miła jak Sławomir, ale jej reakcja jest mistrzowska.

Wyrzucisz śmieci i skosisz trawę? I łazienkę umyjesz, okna i podłogi! Pranie zrobisz, no i obiad. To przemyśle sprawę.

A jak fani zareagowali na stylizację Kajrowicz? W komentarzach nie brakło zachwytów i komplementów!

Cudnie!

Najcudowniejsi.

Wow, wow!!! - pisali.

Wam też podoba się Kajra w takiej wersji?