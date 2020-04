Oliwia z "Love Island" ma nowego chłopaka? Najpierw gorące zdjęcie, teraz story z męską dłonią. Fani sądzą, że to uczestnik "Top Model"

Oliwia w "Love Island" dała się poznać jako jedna z najpiękniejszych, ale i najrozsądniejszych z uczestniczek show Polsatu. Modelka z Londynu szybko wybrała Maćka i trzymała się tej relacji już do końca. Nie oznacza to, że parę ominęły problemy - jego zaborczość i porywczy charakter doprowadziły do kilku poważnych kryzysów i wielu łez kobiety. Mężczyźnie nie podobało się m.in., że jego ukochana ma na Instagramie sporo odważnych zdjęć oraz, że mieszka z mężczyzną, z którym kiedyś była w związku.

Oliwia ma nowego chłopaka?

Oliwia i Maciek schodzili się i rozchodzili aż w końcu dziewczyna nie wytrzymała kolejnego ataku zazdrosnego kochanka, który opublikował na Instagramie materiały mające udowadniać, że ta jest utrzymanką swojego przyjaciela. Oskarżyła go o nękanie i złożyła zawiadomienie do prokuratury. Maciej szydził z zarzutów i na tym się skończyło.

Modelka nie ukrywała, że po zakończeniu związku bardzo cierpiała i musiała udać się na terapię. Zapewniała, że mimo wszystko ma ciepłe uczucia do Maćka i nie potrafi się szybko odkochać.

Na ostatnich fotografiach Oliwii towarzyszy pewien pan. Para udała się do Sopotu, skąd modelka pokazała zdjęcie z plaży, na którym za rękę trzyma tajemniczego mężczyznę.

Wyglądasz na szczęśliwszą, to najlepszy komplement, jaki można otrzymać - podpisała fotografię.

Ten wpis dał fanom do myślenia, ale jeszcze mocniejsze jest InstaStory, na którym widać, jak para trzyma się za ręce w samochodzie. Na dłoni wybranka Oliwii są charakterystyczne tatuaże. Internauci mają teorię, że jej nowy chłopak to uczestnik "Top Model".

Oliwia z Love Island Instagram.com/missOliwia

Ten gościu z Ukrainy, po bransoletce można poznać - napisała jedna z fanek. - Sorry, ale nie kojarzę jego imienia.

Sasza z "Top Model"! - podchwyciła inna.

Saszka pamiętaj, nie spi***l tego, pozdro - dodał inny internauta.

Relacje na Instagramie Sashy również wskazują na to, że on i Oliwia faktycznie są razem. Trzymamy za nich kciuki i czekamy na oficjalne potwierdzenie.