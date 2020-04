Shakira pozuje w koszulce, którą zrobił dla niej syn. Sam ją zafarbował. Mama nie kryje swojej dumy

Shakira nie ukrywa, że idealnie odnajduje się w roli mamy. Jej synowie: 7-letni Milan i 4-letni Sasha dostarczają rodzicom mnóstwo powodów do radości. Wieloma ważnymi chwilami piosenkarka dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem dodała zdjęcie, na którym pozuje w koszulce zafarbowanej przez jej starszego syna.

Zobacz wideo Polka wystąpiła na Super Bowl 2020

Shakira dzieli się dziełem syna

Gwiazda ma sobie t-shirt w niebiesko-fioletowych barwach. Okazuje się, że powstały one dzięki pracy Milana. Chłopiec zmieszał ze sobą barwniki i zrobił mamie prezent.

W zafarbowanej koszulce, którą dla mnie zrobił mój syn Milan! - napisała szczęśliwa piosenkarka.

Na kolejnym zdjęciu pokazała więcej dzieł syna. Okazuje się, że ma dużo pomysłów na farbowanie koszulek. Jego talent docenili internauci, którzy - oprócz zachwytów nad jego dziełem - zostawili także wiele komplementów pod adresem piosenkarki:

Shak, jesteś naturalnie piękna.

Piękna, mądra, naturalna. Nie zmieniaj się.

Świetna koszulka, a ty ślicznie w niej wyglądasz - piszą.

To prawda, Shakira wcale nie potrzebuje tony makijażu ani wymyślnych strojów, by rozkochać w sobie publiczność. Przypomnijmy, że nawet podczas konferencji przed Super Bowl 2020, gdzie wystąpiła z Jennifer Lopez, zjawiła się w luźnej stylizacji. Nie bez wpływu na pewno jest to, że gwiazda jest bardzo szczęśliwa z Gerardem Pique, z którym jest od 2011 roku. I choć plotkowano, że między nimi nie układa się najlepiej, to nic bardziej mylnego. Do tej pory tworzą jedną z szczęśliwszych znanych par.