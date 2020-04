Ania i Grzesiek Bardowscy pozują z dziećmi. "Malutka jaka podobna do mamusi"

Zobacz wideo Bardowscy zdradzili imię córki w oryginalny sposób

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Uczestnik już czytając jej list i widząc jej zdjęcie stwierdził, że mógłby się jej oświadczyć. Gdy się spotkali, okazało się, że jego przeczucia były słuszne. Kilka miesięcy po zakończeniu nagrań wzięli ślub, później powitali na świecie syna Jasia. Pięć miesięcy temu dołączyła do nich Liwia.

REKLAMA

Ania i Grzegorz Bardowscy z dziećmi

Uczestnicy show zyskali sporą popularność i do tej pory są aktywni w mediach społecznościowych. Ich wierni fani mocno im kibicują od samego początku. Niedługo będą świętować czwartą rocznicę ślubu, który wzięli w połowie kwietnia. Często dodają zdjęcia, na których pokazują, jak upływa im życie rodzinne. Tym razem Ania dodała rodzinne ujęcie. Ona trzyma córkę, a jej mąż prawie 4-letniego syna.

W komplecie - napisała.

Nie da się nie zauważyć uderzającego podobieństwa dzieci do rodziców. Liwia jest kopią mamy, a Jasiu to cały tata.

Malutka jaka podobna do mamusi.

Młody jaki podobny do tatusia. A Liwia kiedy tak urosła?! Jak ten czas leci, pozdrawiam Was kochani.

Szczęśliwa rodzina. Uwielbiam was! - piszą internauci.

Ania i Grzegorz to niejedyna para, która poznała się w programie TVP1. Oprócz nich do tej pory szczęśliwą rodzinę tworzą m.in. Agnieszka i Robert z drugiej edycji, którzy mają syna Tomka, Małgosia i Paweł z czwartej edycji (mają syna Rysia) oraz Agnieszka i Piotr z piątej edycji (syn Aleks). W ostatniej, szóstej edycji, powstała jedna para - Ilona i Adrian. Choć jeszcze nie zdecydowali się na poważniejsze deklaracje, to nie ukrywają, że są szczęśliwi.

AW