Małgorzata Rozenek na zdjęciu w łóżku z Radkiem Majdanem. Fanka: To lekka przesada

lob2 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Boże!!!!!! co oni jeszcze nie wymyślą,idiotyzm do potęgi enty.Oni zrobili z gazety swój prywatny pamiętnik amy czytelnicy musimy to słuchać i na to patrzeć.Będziemy musieli się przenieść do innej gazety ,bo zupełnie GW zeszmaciła się.