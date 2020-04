"Gabriella" przekazała kilka tysięcy specjalistycznych par rajstop szpitalom. Ulżą zmęczonym nogom lekarek i pielęgniarek

Ostatnie tygodnie pokazują, jak bardzo Polacy potrafią jednoczyć się w trudnych chwilach. Duże i małe firmy zaangażowały się w pomoc służbie zdrowia, która na pierwszej linii ognia walczy z najgroźniejszym wirusem ostatnich dziesięcioleci – CoViD19.

Tysiące par specjalistycznych rajstop dla szpitali

Firma pończosznicza Gabriella, której siedziba mieści się w Łodzi, postanowiła pomóc pielęgniarkom i lekarkom tym, co ma najlepszego i na czym zna się najlepiej – czyli wesprzeć je swoimi produktami funkcyjnymi. Pierwsze pięć zakaźnych placówek medycznych: w Łodzi, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Chorzowie otrzymało paczki z rajstopami Relax 20 den, czyli produktem wspierającym krążenie i dbającym o komfort nóg, które codziennie robią tysiące kroków w walce o życie i zdrowie pacjentów.

Wiemy, jak bardzo potrzebna jest teraz każda pomoc i realne wsparcie. Dlatego przekazaliśmy polskim pielęgniarkom i lekarkom rajstopy funkcyjne, które przyniosą ulgę ich nogom, zmęczonym od wielogodzinnej pracy na stojąco i w ruchu – mówi Sebastian Krajda, przedstawiciel firmy Gabriella.

Akcja spotkała się ogromnym zainteresowaniem internautów – nie tylko klientów firmy, ale także influencerów i pracowników służby zdrowia, którzy w social mediach reagowali na posty polubieniami, udostępniali i reagowali entuzjastycznie na pomysł wsparcia lekarek i pielęgniarek rajstopami. Wśród wiadomości otrzymywanych przez markę pojawiły się również prośby o wsparcie z kolejnych szpitali, na które Gabriella nie pozostanie obojętna. Firma zdeklarowała się, że to dopiero pierwsza partia produktów, które trafiły do szpitali zakaźnych w ramach pomocy w walce z koronawirusem.

Paczki wypełnione po brzegi rajstopami do zadań specjalnych to niejedyna forma wsparcia polskiej służby zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19 podjęta przez markę. Każda sprzedana para rajstop w sklepie internetowym www.gabriella.pl to złotówka przekazana przez firmę na ogólnopolską zbiórkę Fundacji Siepomaga.

Jeśli jakaś instytucja lub szpital potrzebuje tego typu produktów, proszona jest o kontakt pod adresem mailowym: pr@gabriella.com.pl.

Każda pomoc jest bezcenna!

RG