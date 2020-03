Ariana Grande pokazała swoje prawdziwe włosy. Pozuje z burzą ciemnych loków! Fan: Wyjdź za mnie

Ariana Grande jest uznawana za jedną z najpiękniejszych piosenkarek młodego pokolenia. Artystka jest wierna swojemu wizerunkowi. Nosi makijaż z mocno podkreślonymi oczami oraz ma długie, proste włosy, które często wiąże w kucyk. Tym razem postanowiła pokazać, jaką fryzurę ma w rzeczywistości.

Ariana Grande - naturalna fryzura

Najwyraźniej coś odblokowało się w młodej wokalistce, która zdecydowała się na dość odważny krok. Być może nie chce być już perfekcyjna i tworzyć w głowach fanów wyidealizowanej wersji siebie. I bardzo dobrze! W kręconych włosach wygląda świetnie, choć na pierwszy rzut oka trudno ją rozpoznać - wszystko przez to, że przyzwyczaiła nas do swojego innego wizerunku. Internauci są zachwyceni:

Wyjdź za mnie.

Twój najlepszy w życiu look.

Chcę jeszcze więcej takich zdjęć - piszą.

Być może piosenkarka zdecydowała się na opublikowanie takiego naturalnego zdjęcia, bo jest szczęśliwie zakochana. Jej fani nie mają wątpliwości, że od jakiegoś czasu spotyka się z Daltonem Gomezem, przyjacielem Miley Cyrus. Mężczyzna jest wziętym agentem luksusowych nieruchomości i to do niego zgłaszają się po pomoc największe gwiazdy. Co prawda artystka nie obnosi się publicznie ze swoją nową miłością, ale pokazuje "fragmenty" ukochanego na Instagramie, co podkręca atmosferę.

Ariana Grande - związki

Wcześniej Ariana nie miała za dużo szczęścia w życiu uczuciowym. Na początku 2018 roku rozstała się z Mac Millerem, z którym tworzyła burzliwy związek przez dwa lata. Jako oficjalny powód podali brak czasu na spotykanie się. Kilka miesięcy później doszło do tragedii - raper popełnił samobójstwo. To wydarzenie mocno wstrząsnęło gwiazdą. Później próbowała ułożyć sobie życie z Petem Davidsonem, z którym nawet się zaręczyła. Jednak i ten związek nie przetrwał. Wielu trzyma więc kciuki za to, że Ari wreszcie trafiła na wymarzonego partnera.

