Małgorzata Kożuchowska na starym zdjęciu. Zrobił je Tyszka. Fani zgodni: Małgosia jak wino. Pamiętacie ją w blond lokach?

Małgorzata Kożuchowska właśnie dołączyła do grona gwiazd, które podzieliły się ze swoimi fanami starymi zdjęciami. Zrobili to już m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel oraz Paweł Małaszyński. Aktorka pokazała ujęcie z jednej z sesji zdjęciowych, które zrobił jej przyjaciel, Marcin Tyszka.

Małgorzata Kożuchowska na starym zdjęciu

Kożuchowska na zdjęciu pozuje w kusej sukience na delikatnych ramiączkach. Ma dość mocny makijaż z podkreślonymi oczami. To, co zwraca uwagę, to dłuższe włosy, jakie nosiła przez lata. Na ostre cięcie zdecydowała się w 2006 roku, jednak jej fani doskonale pamiętają, jak wyglądała przed metamorfozą.

Ciekawe, czy autor tej sesji pamięta, który to był rok... @tyszka_marcin #challenge #thisisthequestion @viva_magazyn #actress #friends #memories - napisała.

Internauci są zachwyceni postem Kożuchowskiej. Zostawiają wiele miłych słów pod adresem gwiazdy "Rodzinki.pl". Ich zdaniem czas się zatrzymał dla aktorki. Odnoszą się także do pytania, jakie zadała Marcinowi Tyszce:

Przecież sesja odbyła się wczoraj.

Pani Małgosiu, pani to cały czas klasa.

Małgosia jest jak wino. Im starsza tym lepsza - piszą.

Komentarz zostawił także fotograf:

Belle de Jour! Ale wieczorem też ładnie - napisał.

Złote czasy! Pora dnia bez znaczenia - odpisała Kożuchowska.

Małgorzata Kożuchowska i Marcin Tyszka przyjaźnią się od ponad 20 lat. Uwielbiają razem spędzać czas i razem imprezować. Fotograf wyznał nawet, że aktorka potrafi się nieźle zabawić! Często towarzyszy im także projektant Dawid Woliński. W przeszłości często razem podróżowali i spędzali urlopy.

