Olga Kalicka dodała zdjęcie z dzieciństwa. Internauci rozczuleni: Mała gwiazdeczka

Z powodu obecnej sytuacji, jaka panuje na świecie, różne instytuty kultury, w tym kina i teatry, zostały zamknięte. Niektórzy aktorzy, tak jak Barbara Kurdej-Szatan, na Instagramie wyrażali swoje niezadowolenie i przeżywali, za co będą żyć, jeśli nie będą mieć przez to dochodów. Spora grupa znanych osób nie ukrywa, że tęskni za pracą. Należy do nich Olga Kalicka.

Olga Kalicka dodała zdjęcie z dzieciństwa

Olga Kalicka swoją tęsknotą podzieliła się z fanami. Na Instagramie dodała zdjęcie, na którym pozuje jako kilkuletnia dziewczynka. Ma na sobie białe rajstopy oraz różową, obcisłą sukienkę z bufiastymi rękawami.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru chciałabym móc znów do niego pójść i spotkać się z Wami - napisała.

Internauci w komentarzach pocieszają ją, żeby nie traciła humoru i że już niedługo wróci do pracy. Niektórzy podnoszą ją także na duchu i tłumaczą, że wszyscy musimy przeczekać ten trudny czas. Wielu skupiło się także na małej Oldze, a szczególnie na jej stylizacji:

Mała gwiazdeczka.

To jest tak zwany gust. Albo się to ma, albo nie.

Ta sukienka. Nie powstydziłybyśmy się dziś takiej - piszą.

Olga Kalicka to kolejna osoba, która opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z przeszłości. Niedawno zrobił to m.in. Marcin Hakiel. Tancerz dodał ujęcie z Katarzyną Cichopek i jak przyznał - ich dzieci nie poznały rodziców. Oprócz niego fragment ze starej gazety pokazał Paweł Małaszyński. Na zdjęciu miał 16 lat i wyznał wtedy, co najbardziej ceni w dziewczynach. Do tej grupy dołączyli także Borys Szyc oraz Adam Sztaba. Obaj opublikowali fotografie, na których znaleźli się ich znajomi z planów zdjęciowych.

