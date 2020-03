Zobacz wideo Ewa Chodakowska ma milionową grupę zwolenniczek

Ze względu na obecną sytuację, jaka panuje na świecie, ludzie izolują się w domach. Ze względu na pozamykane salony kosmetyczne każdy musi na własną rękę zadbać o swoją urodę. Żony strzygą mężów, by ci za bardzo nie zarośli. Do tej grupy dołączyła także Ewa Chodakowska, która zabawiła się we fryzjerkę.

REKLAMA

Zobacz też: "Lewa" tańczy na TikToku, Chodakowska nie pozostaje dłużna. "Odgrzebałam moje stare konto". Na taką "bitwę na taniec" czekaliśmy

Ewa Chodakowska obcięła męża

Trenerka dodała na Instagramie pięć zdjęć, na których zaprezentowała efekty swojej pracy. Na każdym z nich pozuje w innej wersji fryzury. Chodakowska poprosiła fanów, by zdecydowali, w której wygląda najlepiej. Zobaczycie je w naszej galerii.

Głosujemy: KTÓRA WERSJA NAJBARDZIEJ CI SIĘ PODOBA? 1 - animal print, 2 - scary love, 3 - irokez, 4 - nice and clean - zwróciła się do internautów.

Zdania są bardzo podzielone:

Nr 1 - hit tego sezonu. Dobrej zabawy.

Jak dla mnie 2 wygrywa. Zdecydowanie.

Nie ma to jak irokez - piszą rozbawieni.

Fanki dopytywały się także, czy gdy sytuacja na świecie wróci do normalności, to czy będą mogły zapisać się do niej na strzyżenie. Ewa Chodakowska ze śmiechem poinformowała, że pomyśli o tym, czy nie zmienić kiedyś zawodu:

Jak mi w fitnessie nie pójdzie, to się przebranżowię.

Fanki trenerki zostawiły także wiele komentarzy, w których wyraziły swoje odczucia. Okazuje się, że po raz kolejny je rozbawiła i zapewniła solidną dawkę śmiechu. Przyznały też, że uwielbiają małżonków, którzy zawsze poprawiają im humor. Po raz kolejny podkreśliły też, że tworzą oni udaną parę oraz jedno z najbardziej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie.

AW