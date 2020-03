Małgorzata Rozenek pozuje z koniem. "Ta gracja, te kocie ruchy. PRAWIE BEYONCE"

lob2 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Co mogę powiedzieć o tej kobiecie??? chyba hormony jej dobrze biją na dekiel.To jest tak "jak pan z dziada."Dorwała się do pieniędzy i odbiło jej totalnie.Ona nie wie co ma z nudów robić,bo nie musi pracować a za każdą taką fotkę dostaje kilkanaście tysięcy złotych. Po prostu poszczęściło się babie.Okazuje się,że nie wszyscy mogą mieć pieniądze,bo im odbija a do tego jeszcze w jej wieku kiedy hormony buzują.Stara a głupia,zachowuje się jakpodlotek.Co to niektórzy robią dla pienięzy.