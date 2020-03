Dominika Gwit na wspólnym zdjęciu z mężem. Rzadko pozują razem. Fani: Pięknie wyglądacie

Zobacz wideo Dominika Gwit o macierzyństwie

Dominika Gwit mocno wzięła sobie do serca obecne zalecenia dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa, które są spowodowane obecną sytuacją w Polsce i na świecie. Od ponad tygodnia siedzi więc w domu, a wychodzi jedynie wtedy, kiedy musi. Ostatnio jednak wybrała się z mężem na spacer w odosobnione miejsce.

Dominika Gwit z mężem

Choć aktorka chętnie mówi o swoim małżeństwie, to rzadko dodaje zdjęcia z partnerem na Instagramie. Jednak teraz zdecydowała się na to, żeby poinformować fanów, że wychodzą z domu - oczywiście dostosowując się do zasad ustalonych przez rząd:

Idziemy na spacer, na odludzie. Potrzeba nam trochę powietrza. Jak się trzymacie? Mam nadzieję, że zdrowo! Miłej niedzieli! Pozdrawiamy - Dunaszewscy #niedziela #spacerbezludzi #aletrzebatrochepowietrza - napisała.

Fani Dominiki zostawili wiele miłych słów, skierowanych do małżonków:

Trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi.

Pięknie wyglądacie. Miłego spacerku.

Ładna z was para - pisali.

Niektórzy dzielą się także swoimi historiami i odczuciami. Niektórzy żalą się, że muszą chodzić do pracy, inni zwrócili uwagę na zmianę podejścia do zaleceń pozostania w domu:

Jak tak wszyscy zaczniemy wychodzić na odludzie, to nagle przestanie ono nim być. Hasło ''zostań w domu'' przestało być już modne, teraz zamienia się je na ''wychodzimy na odludzie'' - zwrócił uwagę jeden z internautów.

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski wzięli ślub w 2018 roku. Choć był utrzymany w tajemnicy, to zaproszeni goście dodawali zdjęcia z uroczystości na swoje profile. Zaręczyli się rok wcześniej. Poznali w teatrze. Dunaszewski przyszedł na jedną ze sztuk, w której grała. Zafascynowała go jej gra aktorska i poczuł, że chce ją poznać bliżej. Oboje szybko zrozumieli, że są dla siebie stworzeni.

