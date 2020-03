Weronika Rosati pokazuje swój 5-minutowy makijaż. Szykuje się, aby siedzieć na kanapie i oglądać Netflixa

Zobacz wideo Weronika Rosati szykuje się do oglądania Netflixa

Od kilku dni trwa akcja #zostańwdomu spowodowana obecną sytuacją na świecie. Dołączyło do niej wiele gwiazd, w tym Weronika Rosati. Aktorka spędza ten czas z córką Elizabeth. Stara się, żeby brak codziennych zwykłych aktywności nie wpłynął za bardzo na jej wygląd i samopoczucie.

Weronika Rosati robi makijaż i będzie oglądać Netflixa

Choć spora grupa ludzi przez cały dzień siedzi w domach w piżamie i bez makijażu, to są jednak tacy, którzy chcą wyglądać dobrze. Należy do nich Weronika, która skorzystała z okazji, że jej córka śpi, i zrobiła sobie pełny makijaż. Użyła korektora, wymodelowała twarz bronzerem, podkreśliła brwi oraz oczy. Jak poinformowała, jego wykonanie trwa 5 minut. Ale to nie wszystko! Gwiazda zadbała także o odpowiednią fryzurę i użyła lokówki. Można by pomyśleć, że szykuje się na imprezę branżową. Jednak w obecnej sytuacji, w takim wydaniu będzie oglądać seriale na Netfliksie.

Po kilku dniach bez makijażu, w niechlujnych włosach i pocie poczułam, że dzisiaj chcę błyszczeć na swojej kanapie - poinformowała fanów.

Zwróciła się także do fanów, by robili wszystko, na co mają ochotę, jedli, co tylko chcą i oglądali ulubione programy, ale żeby tylko pozostali w domu.

Weronika pokazała też swoje inne sposoby na to, jak spędzać czas w domu. Kika dni temu pokazała na Instagramie, jak ćwiczy jogę ze swoją malutką córką. Poinformowała fanów, że wreszcie ma czas, by trenować nowe asany. Rosati nie jest pierwszą celebrytką, która zachęca Polaków do aktywności w domowym zaciszu w tym ciężkim czasie. Robi to także m.in. Anna Lewandowska, która razem z Robertem i Klarą spędza godziny w domowej siłowni.

AW