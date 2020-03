Magda Narożna zaszalała z kolorem włosów. Internauci nie są przekonani do tej metamorfozy. "Kolorek porażka"

Magda Narożna w ostatnim czasie nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Wszystko przez sytuację, do jakiej doszło pod koniec zeszłego roku. Jej parter uderzył obecną ukochaną byłego męża wokalistki. Do sieci trafiło nagranie, na którym zarejestrowano całe zdarzenie. Skutki tej awantury są poważne - kobieta zgłosiła sprawę na policję, a Dawid Narożny został usunięty z zespołu Piękni i Młodzi.

Magda Narożna zmieniła fryzurę

Choć po tym zdarzeniu wielu fanów odsunęło się od piosenkarki, to ona próbuje ratować swój wizerunek. Co chwila dodaje nowe zdjęcia i dzieli się ze swoimi obserwatorami na Instagramie ujęciami z życia prywatnego. Dalej jest szczęśliwa z ukochanym, chętnie pokazuje go na profilu, co niekoniecznie podoba się wszystkim jej fanom. Teraz podzieliła się z nimi nową fryzurą. Wokalistka disco polo zaszalała z kolorem. Zdecydowała się na różowy odcień.

Jej nowy wizerunek podzielił jednak internautów. Ci, którym się podoba w takim wydaniu, uważają, że wygląda świetnie i bardzo jej pasuje. Jednak pojawiają się także komentarze, w którym użytkownicy Instagrama piszą szczerze, co myślą.

Niekoniecznie róż.

Kolorek porażka. Oczywiście bez obrazy.

Nieeee... ten róż niestety ci nie służy. Zdecydowanie blond! - komentują.

Magda uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Jeszcze kilka miesięcy nosiła dość ekstrawagancką fryzurę: miała ogolone boki, a z tyłu zwisały długie blond włosy, najczęściej zaplecione w warkocz. Później je obcięła, a od fryzjera wyszła z irokezem. A Wy, w jakim wydaniu najbardziej ją lubicie?

