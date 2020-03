Zobacz wideo

Marina dołączyła do grona osób, które najbliższe dni spędzą w domu. Ten czas poświęca synowi Liamowi, który przyszedł na świat w lipcu 2018. Jej mąż, Wojciech Szczęsny, jest odseparowany od bliskich. Przeczytacie o tym TUTAJ. Chłopiec - jak wiemy z wielu już nagrań mamy - jest bardzo żywiołowy i ma kilka ulubionych zajęć. Należą do nich m.in. zabawy przy muzyce oraz czytanie książeczek dla dzieci.

Marina spędza czas z synem

Tak jest i tym razem. Na InstaStories Mariny widzimy, jak chłopiec bawi się przed telewizorem, na którym puściła mu m.in. teledysk do swojej piosenki "News", którą nagrała z Kabe. Liamowi najwidoczniej bardzo podoba się ten numer, gdyż bujał się w rytm muzyki i z zainteresowaniem wpatrywał się w ekran. Można przypuszczać, że rozpoznał na nim mamę. Następnie piosenkarka przeglądała z nim książki. Liam próbował rozpoznawać, co jest na obrazkach. Musimy przyznać, że jest przesłodki! Na planetę powiedział piłka, a marynarza nazwał dziewczynką. Marinę najbardziej rozbawiło jednak jego przejęzyczenie:

Chłopka zamiast chłopak - śmiała się.

Za to bezbłędnie rozpoznał psa, pociąg oraz samolot.

Tak, żabciu - pochwaliła go dumna mama.

Za to, gdy zobaczył piłkę, krzyknął:

Tata, gol!

Oczywiście nawiązał tutaj do Wojciecha Szczęsnego, który jest bramkarzem i aktualnie gra we włoskim klubie Juventus. Liam to kolejne dziecko polskiego piłkarza, które mocno trzyma kciuki za grającego rodzica. Oprócz niego podczas meczów i przed telewizorem kibicuje Klara, czyli córka Roberta Lewandowskiego.

Obaj na pewno są szczęśliwi z powodu posiadania takich kibiców.

